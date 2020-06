Geely может спасти Lifan от банкротства

Интересный российским автолюбителям альянс может возникнуть на китайском авторынке. Lifan, который, как писала "РГ", испытывает большие финансовые проблемы, может оказаться под управлением другого представленного у нас в стране бренда - Geely. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три неназванных источника.

Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd планирует стать главным акционером Chongqing Lifan Holdings Ltd и инвестировать в эту компанию, утверждают собеседники авторитетного агентства.

Впрочем, никакой конкретики в этой новости пока нет. В Geely комментировать сообщение отказались, Lifan был недоступен для СМИ. Ни цену возможной сделки, ни объем инвестиций, ни сроки проекта источники не называют.

По словам двоих из них, испытывающий нехватку ликвидности Lifan может предложить реструктуризацию своего долга кредиторам с опциями, включая продажу активов и обмен долга на акции, и планирует завершить эту реструктуризацию уже в августе.

В то же время еще один источник утверждает, что Geely "после завершения поглощения" планирует перенести часть своего бизнеса по выпуску электромобилей и производства на мощности Lifan в Чунцине. Это будет благом для местной экономики, отмечает агентство.

По данным Reuters, долги Lifan составляли в июне 2019 года 31 млрд юаней (4,4 млрд долларов), тогда как общая сумма активов была равна 41,5 млрд юаней.

Кстати, любопытно, кто именно ведет переговоры (или займется этим) с Geely - 82-летний основатель Lifan и один из первых автомобильных бизнесменов Китая Инь Миншань или его 25-летняя внучка Инь Анне, которой он передал дела в начале мая. Проблема компании во многом связана с семейными нюансами. Миншань, начинавший с мастерской по ремонту мотоциклов и ставший в итоге самым богатым человеком Чунцина, оказался не в состоянии делегировать хотя бы часть своих функций. Так, сын предпринимателя, казалось бы, охотно взялся за развитие бизнеса, но, как выяснилось, ограничился формированием собственной коллекции спорткаров. Теперь пожилой владелец предпримет еще одну попытку сохранить семейное дело. Но насколько успешной она будет, покажет время.