Под Ярославлем возбудили дело об обрушении моста

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения пешеходного моста.

Напомним, мост через реку Устье в поселке Борисоглебский переломился пополам днем 22 апреля, когда над райцентром бушевал штормовой ветер. На пешеходном мостовом переходе, введенном в эксплуатацию в 2015 году, оказались оборваны вантовые конструкции, в результате чего мост просел вниз. Никто, к счастью, не пострадал.

Согласно предварительному выводу комиссии, в состав которой вошли сотрудники регионального департамента дорожного хозяйства, главы Борисоглебского района и поселения, а также представители дорожных организаций, конструкция переломилась из-за сильных порывов ветра. Но окончательный вывод о причинах обрушения должна дать профильная аттестованная подрядная организация, которая была привлечена для проведения экспертизы.

Между тем прокуратура свои выводы уже сделала. Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, установлено, что разрешение на ввод в эксплуатацию моста администрация Борисоглебского района выдала на основании неполного пакета документов. В частности, отсутствовало заключение органа государственного строительного надзора о безопасности объекта.

"Кроме того, вопреки акту приемочной диагностики и испытаний моста, выданному негосударственной экспертной организацией, администрация Борисоглебского сельского поселения как собственник объекта не разработала проект содержания моста, включающий планово-предупредительные мероприятия по текущему ремонту и наблюдению за сохранностью конструкций", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность".