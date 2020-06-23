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23.06.2020 16:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ярославлем возбудили дело об обрушении моста

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения пешеходного моста.

Напомним, мост через реку Устье в поселке Борисоглебский переломился пополам днем 22 апреля, когда над райцентром бушевал штормовой ветер. На пешеходном мостовом переходе, введенном в эксплуатацию в 2015 году, оказались оборваны вантовые конструкции, в результате чего мост просел вниз. Никто, к счастью, не пострадал.

Согласно предварительному выводу комиссии, в состав которой вошли сотрудники регионального департамента дорожного хозяйства, главы Борисоглебского района и поселения, а также представители дорожных организаций, конструкция переломилась из-за сильных порывов ветра. Но окончательный вывод о причинах обрушения должна дать профильная аттестованная подрядная организация, которая была привлечена для проведения экспертизы.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому ркаю
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Между тем прокуратура свои выводы уже сделала. Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, установлено, что разрешение на ввод в эксплуатацию моста администрация Борисоглебского района выдала на основании неполного пакета документов. В частности, отсутствовало заключение органа государственного строительного надзора о безопасности объекта.

"Кроме того, вопреки акту приемочной диагностики и испытаний моста, выданному негосударственной экспертной организацией, администрация Борисоглебского сельского поселения как собственник объекта не разработала проект содержания моста, включающий планово-предупредительные мероприятия по текущему ремонту и наблюдению за сохранностью конструкций", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность".

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