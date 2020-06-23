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23.06.2020 20:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора

Текст: Яна Шамаева

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, устроивший пьяное ДТП, госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на общественного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова. По его словам, у Игоря Ишаева обострилось хроническое заболевание.

Фото: vesti.ru
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Напомним, 17 июня молодой человек, находясь за рулем автомобиля Porsche Panamera, при развороте врезался в две другие машины около Ваганьковского кладбища в Москве. В аварии никто не пострадал.

На следующий день Ишаев был признан виновным по части 3 статьи 12.8 КоАП России "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами" и арестован на 12 суток.

Справка "РГ"

Виктор Ишаев был губернатором Хабаровского края с 1991 по 2009 годы, затем занимал должность полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе. Сейчас экс-глава региона находится под домашним арестом. Бывшего чиновника обвиняют в хищении средств у "Роснефти", где он занимал пост вице-президента.

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