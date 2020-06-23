Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, устроивший пьяное ДТП, госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на общественного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова. По его словам, у Игоря Ишаева обострилось хроническое заболевание.

Напомним, 17 июня молодой человек, находясь за рулем автомобиля Porsche Panamera, при развороте врезался в две другие машины около Ваганьковского кладбища в Москве. В аварии никто не пострадал.

На следующий день Ишаев был признан виновным по части 3 статьи 12.8 КоАП России "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами" и арестован на 12 суток.

Справка "РГ"

Виктор Ишаев был губернатором Хабаровского края с 1991 по 2009 годы, затем занимал должность полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе. Сейчас экс-глава региона находится под домашним арестом. Бывшего чиновника обвиняют в хищении средств у "Роснефти", где он занимал пост вице-президента.