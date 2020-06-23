В Крыму спрогнозировали турпоток в июле

После открытия полуострова для туристов с материковой части России Крым уже в июле могут посетить до полутора миллионов отдыхающих. Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

- Мы входим в самую ответственную стадию запуска сезона, - сказал министр на онлайн-конференции с представителями Роспотребнадзора, туроператорами и отельерами. - В первый месяц работы туротрасли Крым может принять от миллиона до полутора миллионов человек. Все необходимые меры безопасности и все актуальные рекомендации Роспотребнадзора должны осуществляться в полном объеме.

Уже со следующей недели сотрудники министерства начнут мониторинг всех средств размещения и пляжей на предмет соблюдения требований Роспотребнадзора.

Муниципалитеты должны гарантировать полную готовность и безопасность пляжей, курортных территорий, парковок, подъездных путей к зонам рекреации и экскурсионным объектам.

- Благодаря соблюдению правил в Крыму поэтапно снята часть ограничений, и регион готовится к запуску курортного сезона, - сказала главный государственный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская. - И сейчас успех летней кампании зависит от комплексного выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора и ответственности представителей туротрасли. Мы готовы принимать туристов, в том числе и из других регионов России. Но от того, насколько комплексно будут выполняться все необходимые мероприятия, зависит успешность нашего летнего сезона. Наша задача, чтобы стартующий с 1 июля курортный сезон был безопасен, и тогда он пройдет успешно.

Напомним, с 15 июня санатории и отели полуострова открылись для крымчан. А жители других субъектов РФ смогут отдохнуть в Крыму с 1 июля. При этом хостелы останутся закрытыми до августа.

Все тексты сюжета "Отпуск-2020. Выбор есть!" читайте здесь.