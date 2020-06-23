В Сети показали изображения новой Lada Granta

Сайт лада.онлайн распространил рендеры экстерьера Lada Granta второго поколения. Смелый проект реализовал независимый дизайнер Иван Десятниченко.

По предварительный данным, новая Lada Granta разрабатывается на платформе Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi - Global Access (эволюция B0). Очевидно, что Granta получит силовой каркас кузова от Renault Logan со своими оригинальными панелями. Не исключается унификация некоторых деталей кузова.

В дизайн-проекте проглядывается облик седана Logan с фирменным Х-образным стилем Lada. Переднее оформление и вовсе позаимствовано у концепта Lada XCode 2016 года. К слову, со сменой поколения Granta должна обзавестись и полностью новым интерьером.

Вазовцы уже создали в компьютерном виде и построили пластилиновый макет модели с предварительным внешним видом. Lada Granta New Generation увидит свет в конце 2021 года или в начале 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшие несколько лет российская марка выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится Lada Granta второго поколения, также планируется автомобиль "нижнего C-сегмента" - преемник Lada Vesta. Под кроссоверами подразумеваются Lada Niva-3 и модель по типу XCode.

Помимо этого, представитель АвтоВАЗа рассказал, что в течение шести лет Lada выведет 10 новых моделей и 7 рестайлинговых. В сотрудничестве с Альянсом Lada разрабатывает технологию полного привода, функцию ADAS, продвинутые соединённые сервисы, эффективные двигатели.