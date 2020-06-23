Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
23.06.2020 14:30
Рубрика: Российский автопром

В Сети показали изображения новой Lada Granta

Текст: Валерий Карташов
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Какой может быть новое поколение Lada Granta - рендеры дизайнеров По неофициальной информации через 1-2 года АвтоВАЗ представит новое поколение Lada Granta. Автомобиль будет построен на платформе Global Access (она же бывшая В0). Сайт Лада.Онлайн совместно с дизайнерами представили, каким может получиться экстерьер и интерьер нового поколения Lada Granta 2021. В конце 2019 года источники на заводе сообщали, что инженеры сделали предварительную модель нового поколения Гранты в пластилине и в 3D. Можно предположить, что каркас кузова будет взят от нынешнего Renault Logan. Следовательно новая Гранта станет больше по габаритам, чем нынешнее поколение. При создании рендера учитывали фирменный ИКС-стиль, который сейчас продвигает АвтоВАЗ во всех своих моделях (представлен вариант с выштамповками на боках и без них). А идея с фарами позаимствована у концепта Lada XCODE, который был показан на ММАС-2016. Рендер Ивана Десятниченко @desive_art А вам нравится такая новая Гранта? Какой вариант лучше: с иксами на дверях или без?

Публикация от Лада.Онлайн (@lada.online)

Сайт лада.онлайн распространил рендеры экстерьера Lada Granta второго поколения. Смелый проект реализовал независимый дизайнер Иван Десятниченко.

По предварительный данным, новая Lada Granta разрабатывается на платформе Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi - Global Access (эволюция B0). Очевидно, что Granta получит силовой каркас кузова от Renault Logan со своими оригинальными панелями. Не исключается унификация некоторых деталей кузова.

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
Обновленный Lada Largus. Когда стартует серийное производство

В дизайн-проекте проглядывается облик седана Logan с фирменным Х-образным стилем Lada. Переднее оформление и вовсе позаимствовано у концепта Lada XCode 2016 года. К слову, со сменой поколения Granta должна обзавестись и полностью новым интерьером.

Вазовцы уже создали в компьютерном виде и построили пластилиновый макет модели с предварительным внешним видом. Lada Granta New Generation увидит свет в конце 2021 года или в начале 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшие несколько лет российская марка выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится Lada Granta второго поколения, также планируется автомобиль "нижнего C-сегмента" - преемник Lada Vesta. Под кроссоверами подразумеваются Lada Niva-3 и модель по типу XCode.

Помимо этого, представитель АвтоВАЗа рассказал, что в течение шести лет Lada выведет 10 новых моделей и 7 рестайлинговых. В сотрудничестве с Альянсом Lada разрабатывает технологию полного привода, функцию ADAS, продвинутые соединённые сервисы, эффективные двигатели.

Самый дорогой Lada Xray Cross. Кто будет покупать версию Instinct
#Lada