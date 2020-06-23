В Сети показали изображения новой Lada Granta

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Какой может быть новое поколение Lada Granta - рендеры дизайнеров По неофициальной информации через 1-2 года АвтоВАЗ представит новое поколение Lada Granta. Автомобиль будет построен на платформе Global Access (она же бывшая В0). Сайт Лада.Онлайн совместно с дизайнерами представили, каким может получиться экстерьер и интерьер нового поколения Lada Granta 2021. В конце 2019 года источники на заводе сообщали, что инженеры сделали предварительную модель нового поколения Гранты в пластилине и в 3D. Можно предположить, что каркас кузова будет взят от нынешнего Renault Logan. Следовательно новая Гранта станет больше по габаритам, чем нынешнее поколение. При создании рендера учитывали фирменный ИКС-стиль, который сейчас продвигает АвтоВАЗ во всех своих моделях (представлен вариант с выштамповками на боках и без них). А идея с фарами позаимствована у концепта Lada XCODE, который был показан на ММАС-2016. Рендер Ивана Десятниченко @desive_art А вам нравится такая новая Гранта? Какой вариант лучше: с иксами на дверях или без?
Сайт лада.онлайн распространил рендеры экстерьера Lada Granta второго поколения. Смелый проект реализовал независимый дизайнер Иван Десятниченко.
По предварительный данным, новая Lada Granta разрабатывается на платформе Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi - Global Access (эволюция B0). Очевидно, что Granta получит силовой каркас кузова от Renault Logan со своими оригинальными панелями. Не исключается унификация некоторых деталей кузова.
В дизайн-проекте проглядывается облик седана Logan с фирменным Х-образным стилем Lada. Переднее оформление и вовсе позаимствовано у концепта Lada XCode 2016 года. К слову, со сменой поколения Granta должна обзавестись и полностью новым интерьером.
Вазовцы уже создали в компьютерном виде и построили пластилиновый макет модели с предварительным внешним видом. Lada Granta New Generation увидит свет в конце 2021 года или в начале 2022 года.
Ранее сообщалось о том, что в ближайшие несколько лет российская марка выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится Lada Granta второго поколения, также планируется автомобиль "нижнего C-сегмента" - преемник Lada Vesta. Под кроссоверами подразумеваются Lada Niva-3 и модель по типу XCode.
Помимо этого, представитель АвтоВАЗа рассказал, что в течение шести лет Lada выведет 10 новых моделей и 7 рестайлинговых. В сотрудничестве с Альянсом Lada разрабатывает технологию полного привода, функцию ADAS, продвинутые соединённые сервисы, эффективные двигатели.