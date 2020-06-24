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24.06.2020 16:38
Рубрика: Спорт

Игроки и персонал "Локомотива" самоизолировались на базе в Баковке

Текст: Максим Домчев
Игроки и тренерский штаб "Локомотива" заселились на клубную базу в Баковке, где будут соблюдать режим самоизоляции.
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Как сообщается на сайте "железнодорожников", команда приняла такое решение в связи участившимися случаями заражения коронавирусом в РПЛ.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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"Мы боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов, - говорит вице-капитан "Локомотива" Маринато Гилерме. - Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать. Поэтому на данный момент мы решили, что будем соблюдать самоизоляцию в Баковке.

Рестарт чемпионата России по футболу после паузы из-за пандемии коронавируса состоялся 19 июня. Однако сначала заболевание было выявлено у шестерых игроков "Ростова", из-за чего команда проводила матч против "Сочи" юношеским составом. Следом стало известно о заболевании трех игроков "Динамо", чей матч против "Краснодара" перенесли на июль.

"Локомотив" после 23 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка и проигрывая девять очков санкт-петербургскому "Зениту".

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