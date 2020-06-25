Суд продлил арест по делу о подготовке убийств в школе в Саратове

Суд продлил домашний арест и запрет определенных действий подросткам, подозреваемым в подготовке убийства одноклассников в одной из саратовских школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Волжского районного суда.

Ранее правоохранители сообщили о задержании подростков 14 и 15 лет, которые якобы планировали совершить массовое убийство в одной из школ города. Волжский районный суд взял учеников под стражу, однако по жалобе адвокатов областной суд изменил им меру пресечения и освободил школьников.

Во время пребывания школьников в следственном изоляторе с ними встретились члены общественной наблюдательной комиссии, у которых расследование, проводимое в отношении несовершеннолетних, вызвало много вопросов. В частности, общественники обратили внимание на странные обстоятельства, при которых школьники нашли обрез, который позже у них изъяли правоохранители. Сами подростки отрицали во время этой встречи намерение совершить массовое убийство и рассказали, что оговорили себя во время допроса.