Семин призвал Кикнадзе уйти из "Локомотива"

Об этом экс-наставник "железнодорожников" написал на странице в Instagram в ответ на публикацию интервью с Кикнадзе в "СЭ". Ранее Семин уже высказывал свои претензии в отношении руководителя клуба.
"Что он сделал за 1,5 года работы во главе клуба? Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принес? Дискутировать можно с тем, кто работает и что-то делает, а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей", - написал Семин.
Самый успешный тренер в истории "Локомотива" призвал Кикнадзе уйти в отставку после акции болельщиков в матче 23-го тура РПЛ против "Оренбурга", когда большая часть из них покинула трибуны на 20-й минуте.
"Локомотив" - это не я, но и тем более не Кикнадзе. "Локомотив" - это болельщики. А болельщики свое слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в "Локомотиве". Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом!" - уверен Семин.
Экс-наставник "Локомотива" также добавил, что считает ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе.
"Не только о выходе из обороны в атаку, что он делает в своем интервью "Спорт-Экспрессу", но и на любые другие темы", - заявил Семин.
Юрий Семин возглавлял "Локомотив" до конца мая. С 1 июня новым главным тренером стал серб Марко Николич.
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Считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе. Не только о выходе из обороны в атаку,что он делает в своём интервью «Спорт-Экспрессу»,но и на любые другие темы. Что он сделал за 1,5 года работы во главе клуба? Каких игроков взял,каких потерял,какие деньги принёс? Дискутировать можно с тем,кто работает и что-то делает,а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей. «Локомотив»- это ни я,но и тем более ни Кикнадзе. «Локомотив»-это болельщики. А болельщики своё слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в «Локомотиве». Он должен уйти,потому что не способен руководить таким клубом!