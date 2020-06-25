Семин призвал Кикнадзе уйти из "Локомотива"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин призвал генерального директора клуба Василия Кикнадзе покинуть свой пост.

Об этом экс-наставник "железнодорожников" написал на странице в Instagram в ответ на публикацию интервью с Кикнадзе в "СЭ". Ранее Семин уже высказывал свои претензии в отношении руководителя клуба.

"Что он сделал за 1,5 года работы во главе клуба? Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принес? Дискутировать можно с тем, кто работает и что-то делает, а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей", - написал Семин.

Самый успешный тренер в истории "Локомотива" призвал Кикнадзе уйти в отставку после акции болельщиков в матче 23-го тура РПЛ против "Оренбурга", когда большая часть из них покинула трибуны на 20-й минуте.

"Локомотив" - это не я, но и тем более не Кикнадзе. "Локомотив" - это болельщики. А болельщики свое слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в "Локомотиве". Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом!" - уверен Семин.

Экс-наставник "Локомотива" также добавил, что считает ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе.

"Не только о выходе из обороны в атаку, что он делает в своем интервью "Спорт-Экспрессу", но и на любые другие темы", - заявил Семин.

Юрий Семин возглавлял "Локомотив" до конца мая. С 1 июня новым главным тренером стал серб Марко Николич.