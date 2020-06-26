Дети из Нигерии сделали "ремейк" "Тайлера Рейка" к восторгу авторов

Несколько ребят из Нигерии, создав творческое объединение Ikorodu Bois, покадрово пересняли трейлер боевика "Тайлер Рейк: Операция по спасению".

Свою версию они назвали "низкобюджетной" - большая часть реквизита, показанного в видео, представляет собой, судя по всему, личные игрушки съемочной группы.

Ролик мог бы сгинуть в пучине интернета незамеченным, если бы Крис Хемсворт - исполнитель главной роли - не сделал репост у себя в Instagram-аккаунте, который набрал на момент написания заметки более 15 млн просмотров. В комментарии актер написал, что их версия может быть даже лучше, чем оригинал.

Через некоторое время Братья Руссо, которые занимались продюсированием и сценарием картины, написали в Twitter, что хотели бы видеть юных кинематографистов на премьере второй части блокбастера и готовы оплатить их перелет.