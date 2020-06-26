Disney изменит тематику аттракциона после обвинений в расизме

Disney изменит тематику аттракциона в двух парках развлечений после обвинений в расизме. Об этом завили представители компании. Речь идет о водном аттракционе Splash Mountain в центрах Disney World Resort в городе Орландо и Disneyland в Анахайме. Его концепцию ждут перемены.

"Аттракционы будут посвящены темнокожей принцессе Тиане - главной героине мультипликационного фильма "Принцесса и лягушка" режиссеров Рона Клементса и Джона Маскера. Тем самым рассчитываем показать разнообразие людей, которые приезжают в наши парки развлечений", - со ссылкой на заявление компании пишет ТАСС.

Ранее водный аттракцион тематически был связан с фильмом 1946 года "Песня юга", в котором основные события разворачиваются на плантации на юге США в период после Гражданской войны. Эта игровая картина с использованием анимационных героев неоднократно подвергалась критике за якобы содержащийся в ней расизм.

Массовые протесты на этой почве охватили страну после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Во время задержания полицейский применил жесткий удушающий прием, после которого мужчина умер в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.