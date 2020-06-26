Лукашенко призвал чиновников Минской области ориентироваться на крупные инвестпроекты

Дальнейшее развитие экономических потенциалов всех шести регионов Беларуси Александр Лукашенко последовательно связывает с масштабными инвестиционными проектами, отмечают экономические обозреватели. Ориентирует глава государства на 2-3 крупных инвестпроекта в следующей пятилетке и Минскую область, которая, по его утверждению, во многом определяет развитие страны. Об этом президент заявил в Солигорске на встрече с местным активом, передает его пресс-служба.

"Потенциал, которым вы обладаете, представляет уменьшенную копию экономики страны. У вас представлены все отрасли, все виды и формы хозяйствования ", - пояснил белорусский руководитель свой взгляд на индустриальные горизонты региона.

Правда, признался он, были годы, когда и Минская область была в числе отстающих. "И вранья, и приписок, чего только тут не было. Слава богу, за последнюю пятилетку выровнялись. Думаю, что вы не остановитесь и при всех турбулентных обстановках будете двигаться вперед", - высказал свое пожелания президент.

Анализируя негативные явления, которые вызваны пандемией коронавируса, Лукашенко выразил убеждение, что экономический кризис следует воспринимать не только как беду, но и как время определенных возможностей. Вот почему, полагает он, ни в коем случае нельзя расслабляться. Жизнь "требует стремительного движения. Чего бы нам ни стоило, нам надо рваться вперед", - подчеркнул глава РБ.

Руководству правительства, национального банка, констатировал он, поставлена железная задача - все, что есть, бросить в производство, чтобы зацепиться на рынках. "Вот и вся реформа. Не до жиру сейчас. Мы очень "вмонтированы" в международные производственные цепочки, экспортно ориентированная страна", - напомнил президент.

Во время рабочей поездки Лукашенко доложили и о социально-экономическом развитии области и Солигорского района, реализации проекта по строительству на площадке местного предприятия завода по производству нитрата калия.

Как ранее информировал "СОЮЗ", аналогичные встречи с активом областей белорусский лидер уже провел в Могилеве, Гродно и Бресте.