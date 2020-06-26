На самый мощный RAV4 бешеный спрос, Toyota не успевает собирать авто

В начале июня на рынок Японии вышел Toyota RAV4 PHV - мощная, гибридная версия кроссовера с системой полного привода. Спрос на неё превзошёл ожидания компании, но она не в силах удовлетворить потребности рынка.

Как сообщает Mag-X, в Toyota рассчитывали продать порядка 300 экземпляров, но уже сейчас количество заказов в три раза больше этой цифры. Казалось бы, в компании должны радоваться такому успеху, но там хватаются за голову - не могут обеспечить такие объёмы. Причина кроется в нехватке комплектующих: поставки литий-ионных батарей налажены из-за рубежа, и сроки поставок постоянно "плавают".

Дилеры сообщают, что в настоящее время срок ожидания автомобиля увеличился до восьми месяцев. К середине лета ситуацию надеются исправить, но в настоящее время приём заказов на самый мощный "Равчик" прекращён.

Toyota RAV4 PHV (в США модель имеет название Prime) оснащён гибридной силовой установкой мощностью 306 л.с. Кроссовер может разогнаться до "сотни" за 6 секунд и проехать без дозаправок около 1300 км.

Ранее "РГ" сообщала, что в России на Toyota RAV4 тоже наблюдается повышенный спрос, и на заводе в Санкт-Петербурге не успевают собирать автомобили.