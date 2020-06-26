На Кубани открылись 145 пляжей

Санаторно-курортная отрасль Кубани постепенно возвращается к полноценной работе после карантина. Сейчас проводится работа по обустройству и открытию пляжных территорий. По последним данным регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, на Кубани открыты 145 пляжей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По информации минкурортов, в настоящее время в санаториях отдыхают 16,5 тысячи человек. Пока заполняемость небольшая - 28 процентов.

- Ежедневно количество санаториев, возобновляющих свою деятельность, будет увеличиваться, и соответственно будет расти турпоток в край, - сообщили в ведомстве. - Мы ожидаем практически полное открытие санаториев к 1 июля.

Также вернулись к работе 965 гостиниц и других средств размещения. В этих объектах размещены 11,2 тысячи туристов.

Напомним, по решению губернатора Вениамина Кондратьева с 1 июня могут принимать гостей санатории с медицинской лицензией, а с 21 июня снят карантин и разрешена работа всех мест размещения.

Как уже писала "РГ", 1 июля стационарные детские лагеря начнут принимать юных гостей - жителей края.