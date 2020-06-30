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Для тех, кто ничего не понял: сайт о том, что происходит в сериале "Тьма"

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    30.06.2020, 21:38
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Немецкий проект Netflix "Тьма" имеет полное право претендовать на звание самого запутанного сериала в истории - за три сезона (третий - финальный - вышел только что) он успел заморочить голову зрителям так, как едва ли кому-то удавалось прежде.

Фото: kinopoisk.ru
Второй сезон сериала "Ведьмак" получил новое название

Собственно, трудности с усвоением информации появились ещё при просмотре первого сезона, когда сценарий пустился в дремучие хронодебри. Напомним, сюжет повествует о небольшом вымышленном немецком городке, где загадочным образом пропадают дети. А потом всё оборачивается безумной темпоральной фантастикой, и нужно прилагать усилия, чтобы следить за тем, кто кем стал и кто кем кому приходится (вплоть до того, что кое-кто оказывается собственным предком - как в "Футураме"). Вдобавок в конце второго сезона обнаруживается существование параллельной вселенной, незначительно отличающейся от уже нам известной, - это если кому-то показалось мало.

В помощь сбитым с толку поклонникам "Тьмы", коих по всему миру уже набралось немало, Netflix создал специальный сайт, посредством которого можно некоторые детали прояснить. Хитроумная структура очень стильного и красивого портала позволяет пройтись по отдельным сезонам, эпизодам и биографиям, благодаря чему непростое повествование может стать несколько понятнее.

Ранее, напомним, Netflix для тех, кто ничего не понял, сделал таймлайн по "Ведьмаку", тоже не отличающемуся ясностью изложения - хотя и ненамеренно.

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