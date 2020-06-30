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Рубрика: Общество

Эксперт назвал число выявленных в России штаммов коронавируса

С момента появления в стране первых пациентов с COVID-19 медики выявили уже более сотни штаммов нового вируса. Такие данные привел генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
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"После исследований заболевших мы выявили и собрали свои образцы. Сейчас их у нас больше ста", - цитирует эксперта РИА Новости. Пандемия, о которой ВОЗ объявила в начале марта, охватила большинство стран. Ученые всего мира работают над созданием препаратов, способных блокировать вирус SARS-CoV-2. Ранее сообщалось о 133 готовых вакцинах.

В России сейчас тоже идут клинические тестирования вакцины от коронавируса, созданной экспертами Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Испытания одновременно идут в госпитале Бурденко и в гражданском Сеченовском университете. Эксперимент планируют завершить к концу июля. А пока медики сообщают о хорошем самочувствии всех добровольцев, привитых новым отечественным препаратом от коронавируса SARS-CoV-2.

Общество Здоровье Общество Наука Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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