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30.06.2020 23:16
Рубрика: Спорт

Гончаренко прокомментировал победу ЦСКА над "Спартаком"

Текст: Артур Нанян

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен действиями своей команды в матче 25-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:0). Благодаря этой победе армейцы прервали серию из семи встреч без побед в Премьер-лиге.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Гончаренко подчеркнул: его игроки понимали, какой футбол собирается показать соперник. "Важно было лишить их быстрых атак, надо было это устранить. Мы хорошо и правильно оборонялись. Надо признать, что над нами довлел результат, ведь ЦСКА давно не побеждал", - отметил Виктор Михайлович в эфире телеканала "Матч Премьер".

Напомним, Гончаренко вернулся к своим обязанностям прямиком к принципиальному дерби. Неделей ранее он написал заявление об увольнении из ЦСКА и улетел в Беларусь. Впрочем, спустя несколько дней специалист вернулся в Москву.

"Как готовились к матчу? Вчера сыграли в баскетбол. Можно ли назвать мой отъезд в Беларусь маневром, чтобы встряхнуть ребят? Нам нужны любые шаги, чтобы встряхнуть команду", - сказал Гончаренко.

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