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30.06.2020 08:00
Рубрика: Легковые авто

Новый Kia Carnival: первые фото салона

Текст: Константин Руссов
Фото: www.cafe.naver.com Фото: www.cafe.naver.com
Фото: www.cafe.naver.com

На прошлой неделе Kia опубликовала первые официальные фото экстерьера четвёртого поколения минивэна Carnival, но в салон "не пустила". Зато в него удалось заглянуть "фотошпионам".

Фото: скриншот с youtube.com
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Фото торпедо и некоторых элементов интерьера были опубликованы Carnival Members. Рулевое колесо модели досталось от Sorento, который, по неофициальной информации, стал базой для нового Carnival. Минивэн получил цифровую приборную панель и мультимедиа, объединённые под широкой стеклянной панелью. Однако Carnival имеет традиционный рычаг трансмиссии, хотя на последних моделях Hyundai и Kia отдают предпочтение вращающемуся селектору.

Ранее "РГ" сообщала подробности о новом поколении Kia Carnival, который отличается от предшественника увеличенной на 30 мм колёсной базой. Информации о моторной гамме пока нет, но можно предположить, что её основу составят турбодизель 2.2 литра и бензиновый мотор 2.5 T-GDI.

Продажи минивэна новой генерации в Южной Корее запланированы на третий квартал 2020 года. В России Carnival не представлен.

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#Kia