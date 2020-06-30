Новый Kia Carnival: первые фото салона

На прошлой неделе Kia опубликовала первые официальные фото экстерьера четвёртого поколения минивэна Carnival, но в салон "не пустила". Зато в него удалось заглянуть "фотошпионам".

Фото торпедо и некоторых элементов интерьера были опубликованы Carnival Members. Рулевое колесо модели досталось от Sorento, который, по неофициальной информации, стал базой для нового Carnival. Минивэн получил цифровую приборную панель и мультимедиа, объединённые под широкой стеклянной панелью. Однако Carnival имеет традиционный рычаг трансмиссии, хотя на последних моделях Hyundai и Kia отдают предпочтение вращающемуся селектору.

Ранее "РГ" сообщала подробности о новом поколении Kia Carnival, который отличается от предшественника увеличенной на 30 мм колёсной базой. Информации о моторной гамме пока нет, но можно предположить, что её основу составят турбодизель 2.2 литра и бензиновый мотор 2.5 T-GDI.

Продажи минивэна новой генерации в Южной Корее запланированы на третий квартал 2020 года. В России Carnival не представлен.