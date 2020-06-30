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30.06.2020 11:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале отпустили из-под ареста обвиняемых в насилии экс-полицейских

Текст: Екатерина Призова

Троим бывшим сотрудникам правоохранительных органов, которые проходят по делу об изнасиловании, смягчили меру пресечения. Ленинский районный суд Екатеринбурга заменил домашний арест на запрет определенных действий.

"Подсудимым запрещено общаться между собой, с потерпевшей и свидетелями по уголовному делу", - пояснили агентству ТАСС в пресс-службе инстанции.

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Напомним, согласно материалам следствия, в прошлом году, в ночь на 18 августа, сотрудники городского управления изнасиловали девушку в служебной машине ППС. Задержали полицейских силы управления собственной безопасности областного МВД. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 131 УК РФ и части 2 статьи 132 УК РФ.

По итогам служебной проверки полицейские лишились работы, 17 должностных лиц гарнизона были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. "Три непосредственных руководителя подозреваемых уволены со службы. Три человека понижены в должности. Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии", - уточнил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

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