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Джеймс Ганн раскрыл вырезанную из "Стражей Галактики" шутку

Новости
    01.07.2020, 10:38
Текст:   Евгения Акулова

Известный американский режиссер Джеймс Ганн продолжает общение с фанатами в Twitter, рассказывая байки со съемочных площадок его проектов. На этот раз он решил поделиться фразой, которую его заставили вырезать из первой части супергеройской франшизы "Стражи Галактики".

Помните, в фильме есть диалог между Питером Квиллом и Драксом Разрушителем, когда главный герой рассказывает, что он прибыл с планеты преступников, где родились Билли Кид, Бонни и Клайд, Джон Стамос? А Дракс отвечает Квиллу, что был бы не прочь посетить Землю. На этом вполне себе приятный мини-диалог завершается. Вот только в оригинале Дракс добавляет еще одну фразу о том, что хотел бы убить на родной планете главного героя как можно больше людей.

То ли шутка персонажа показалась продюсерам слишком кровожадной, то ли они почувствовали обиду за актера ситкомов Джона Стамоса, которого неожиданно поставили в один ряд с известными убийцами, но последнюю фразу в итоге пришлось вырезать.

Впрочем, в карьере Ганна было, по его словам, всего два случая, когда по требованиям студии приходилось что-то менять. Второй связан с фильмом "Слизняк" 2006 года, из него режиссер, скрипя сердце, вырезал сразу две сцены. В большинстве же случаев продюсеры предоставляли ему практически полную свободу творчества, отмечает создатель фантастических фильмов.

"Я рассматриваю все комментарии студии. Даже если они мне не нравятся, я всегда стараюсь испытать их на деле, чтобы понять, полезны ли они", - добавил Ганн.

Сейчас, после перезапуска "Отряда самоубийц", режиссер работает над "Стражами Галактики 3", выход которых ожидается не ранее 2022 года. По словам постановщика, после выхода третьей части, он больше не планирует сотрудничать с Marvel Studios.

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