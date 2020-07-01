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Монтажера "9 роты" и "Дылды" пригласили в Американскую киноакадемию

Новости
    01.07.2020, 11:57
Текст:   Козьма Лоханкин

Американская киноакадемия опубликовала на своём сайте список новых приглашённых в свои ряды.

В них оказался российский монтажёр Игорь Литонинский, работавший, в частности, над фильмами "Дылда" и "Сталинград".

Также в его фильмографии - картины "ЖАRА", "9 рота", "Дуэлянт", сериалы "Годунов", "Демон революции". Всего - почти 30 фильмов.

В этом году в перечень приглашённых в Киноакадемию, отвечающую за присуждение престижной премии "Оскар", вошли 819 кинематографистов. С особой гордостью отмечено, что 45 процентов из них - женщины, 39 процентов - "члены недостаточно представленных этнических и расовых сообществ", 49 процентов - иностранцы, представляющие 68 стран.

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