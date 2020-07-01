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01.07.2020 10:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожар во владимирском театре мог произойти из-за короткого замыкания

Текст: Элина Труханова

Пожар в драмтеатре Владимира мог произойти из-за несоблюдения правил безопасности при выполнении электротехнических работ в фойе, что привело к короткому замыканию.

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- В результате нарушения правила производства электротехнических работ, предварительно, произошло короткое замыкание, которое и стало причиной трагедии, - пояснил врио начальника ГУ МЧС по Владимирской области Руслан Блинов.

Напомним, пожар в драмтеатре произошел 29 июня во второй половине дня. Два электромонтера, выполнявших в здании ремонт, сами пытались потушить возгорание, в итоге один из них получил ожоги и был госпитализирован. Огнем оказались повреждены сцена театра, зрительный зал и фойе. К ликвидации пожара привлекались 16 единиц техники и 50 человек личного состава.

В региональном ГУ МЧС рассказали, что замена электрооборудования в театре производилась силами подрядной организации, которая привлекалась к ремонтным работам в учреждении в 2016 и 2018 годах.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин взял ситуацию под личный контроль. Он заявил, что виновники пожара должны быть привлечены к ответственности.

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- В ближайшее время силами компетентных специалистов предстоит оценить причиненный ущерб, разработать проект восстановительных работ в театре. Также будет проведена служебная проверка по выполнению должностными лицами драмтеатра своих функциональных обязанностей, проведен анализ деятельности той компании, которая выполняла ремонтные работы, - сообщил Сипягин.

По словам главы региона, предварительные итоги проверок станут известны примерно через неделю.

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