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Рубрика: Спорт

Влашич назвал странной ситуацию с отъездом Гончаренко в Беларусь

Текст: Артур Нанян

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, забивший оба мяча в ворота "Спартака" (2:0), прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера "красно-белых" Виктора Гончаренко.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Гончаренко прокомментировал победу ЦСКА над "Спартаком"

Напомним: сразу после домашнего поражения от "Зенита" (0:4) 20 июня Гончаренко написал заявление об отставке и улетел в Беларусь. Впрочем, спустя несколько дней специалист вернулся в Москву и вновь приступил к своим обязанностям.

"Ситуация с отъездом Гончаренко странная, но люди порой совершают ошибки. В нашем клубе мы все одна большая семья и делаем все друг для друга", - сказал Влашич после дерби.

К слову, Никола был признан лучшим игроком вчерашнего матча. Влашич - лучший бомбардир ЦСКА в нынешнем сезоне. В его активе девять голов в 25 встречах в Премьер-лиге.

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