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02.07.2020 17:03
Рубрика: Легковые авто

Цены на акции Tesla продолжают ставить рекорды

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

С середины июня Tesla является самой дорогой компанией в мире, и продолжает укреплять своё положение на рынке ценных бумаг. В середине июня цена за акцию компании составляла 1025 долларов, и это абсолютный рекорд для неё. Был.

Фото: www.reddit.com
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На утренних торгах в среду за одну акцию Tesla давали 1133 доллара, что увеличило капитализацию компании почти до 209.5 миллиардов долларов, правда, ненадолго, потому что торги закрылись на уровне 1119 долларов за одну ценную бумагу. Тем не менее это всё равно больше, чем в июне.

Рост стоимости ценных бумаг Tesla увеличился с начала года более чем на 163%. Таким образом, в настоящее время Tesla стоит в три раза дороже, чем оцениваются General Motors и Ford вместе.

Ранее "РГ" рассказывала, что самым дорогим брендом в мире остаётся Toyota (не путать с капитализацией), а Tesla добралась в этом рейтинге до четвёртого места.

#Tesla