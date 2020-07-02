Полиция ликвидировала "автономную зону" в центре Сиэтла

В Сиэтле полиция разогнала протестующих и ликвидировала созданную ими в центре города "автономную зону Капитолийского холма". Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что "закон и порядок восторжествовали, и Сиэтл освобожден от анархистов".

Власти мегаполиса перешли к радикальным мерам после того, как ситуация в проблемной районе начала ухудшаться. Во время беспорядков погибли двое подростков, несколько человек пострадали. В операции по зачистке от протестующих нескольких кварталов были задействованы около ста полицейских.

Несколько недель назад участники демонстраций установили в центре Сиэтла десятки палаток и заграждения. Протестующие выступали против произвола полиции и ущемления прав темнокожих. Президент США Дональд Трамп назвал участников беспорядков анархистами и террористами, напоминает ТАСС.