Аварии, происходящие по вине нетрезвых водителей, неизменно вызывают возмущение у жителей республики. После каждого такого случая в соцсетях появляются многочисленные гневные посты: почему полицейские не задержали нетрезвых водителей до трагедии? Кто и как должен бороться с пьяными водителями, почему они вообще садятся за руль, попытался разобраться корреспондент "РГ".

Трагедия на обочине

Несколько дней назад в Иглино случилась трагедия: 37-летний водитель, находясь в нетрезвом состоянии, сбил троих подростов, которые шли в школу за аттестатами. 15-летняя девушка умерла на месте, двое ребят попали в больницу, еще один чудом успел отскочить.

Проверка алкотестером показала: содержание этилового спирта в крови виновника аварии составило 1,7 промилле. Такое состояние, по оценкам правоохранительных органов, называется "алкогольная кома". Оно возникает после употребления как минимум бутылки водки. После такого количества спиртного не каждый сможет держаться на ногах, не говоря уже о том, чтобы управлять автомобилем. Однако таксист все же сел за руль. После аварии мужчина попытался сбежать, но его задержали прохожие.

Спустя 2 дня произошло еще одно страшное ДТП, уже в Стерлитамаке: 62-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух девочек. Одна из них умерла сразу, вторая - попала в реанимацию.

- Я в магазин ехал, пьяный был. Виноват. Сожалею, - признался полицейским виновник аварии, у которого зафиксировали свыше 800 промилле спирта в выдыхаемом воздухе.

Печальная статистика

По словам главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, сегодня в регионе в целом идет снижение аварийности за счет увеличения числа камер видеофиксации. За год жителям республики вынесли более миллиона постановлений о нарушениях ПДД, прежде всего, за превышение скоростного режима.

- Лихачей становится меньше, но с пьяными ситуация не столь позитивная. С начала года на территории республики произошло 127 аварий с участием нетрезвых водителей. В них погибли 19 человек и пострадали 175, - рассказал Динар Гильмутдинов.

Он утверждает, что количество аварий и их жертв могло быть больше, если бы на дорогах республики не дежурили сотрудники ДПС, которые в течение суток задерживают от 20 до 90 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Ловят их в основном в выходные и праздники.

Главный госавтоинспектор Башкирии считает, что помочь выявлять нетрезвых автолюбителей могут обычные граждане.

- У нас в Башкирии зарегистрировано более 1,7 миллиона машин. К каждой сотрудника ДПС не приставишь. Поэтому нам необходима помощь жителей республики. Заметив пьяного водителя, нужно просто сообщить об этом в полицию по телефону 02. Возможно, так вы спасете чью-то жизнь, - отметил Динар Гильмутдинов.

Что делать?

Многие жители Башкирии согласны с позицией главного госавтоинспектора РБ. Только вот звонить в полицию готовы не все. Зачастую люди просто фотографируют автомобиль, которым, по их мнению, управляет пьяный водитель, и выкладывают в социальных сетях. Действенность этого метода сомнительна, ведь пока информацию "выловят" полицейские, может случиться непоправимое. Поэтому, лучше все-таки позвонить, отмечают правоохранители.

- Бороться с пьяными на дорогах нужно кардинальными мерами! Я считаю, что нужно сразу конфисковать автомобиль. Отсутствие машины - лучшая профилактика повторного нарушения. И неважно, на кого она зарегистрирована. Если хозяева не заявили в полицию об угоне, значит, сами дали ключи и должны отвечать по всей строгости закона! - считает водитель с 20-летним стажем уфимец Айрат Худайгулов.

Поддержку у населения республики нашло и предложение, недавно озвученное в Совете Федерации: пожизненно лишать водительских прав тех, кто неоднократно попадался за рулем пьяным. Только отсутствие прав зачастую нарушителей не останавливает. И вообще сложно понять логику человека, который, употребив спиртное, садится за руль.

- Алкоголь снижает активность префронтальной коры - зоны, которая отвечает за контроль адекватных действий. Соответственно, понять пьяного человека невозможно. Как невозможно понять, например, кашляющих, это патологический процесс. Нарушение работы головного мозга. Кроме того, при алкоголизме, на фоне интоксикации, нарушается два типа контроля: ситуационный и количественный, - объясняет доктор медицинских наук, нарколог высшей категории Азат Асадуллин.

Он считает, что все алгоритмы по борьбе с пьяными на дорогах давно уже придуманы и эффективно используются в Европе. Остается только их перенять.

- Это усложнение выдачи водительских прав тем, кто был лишен их за вождение в нетрезвом виде, обязательное прохождение психологических курсов для любителей прокатиться подшофе, а также увеличение суммы штрафов и введение уголовной ответственности. Эффективность таких мер уже научно доказана, - уверяет Азат Асадуллин.

Их не вернуть

Как уточнили в управлении СКР по Башкирии, водителю из Иглино, сбившему детей на обочине, предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Так же как и стерлитамакцу, ставшему виновником гибели 15-летней девочки.

Но какое бы наказание суд не назначил этим людям, детей не вернуть.

Страница в социальных сетях одной из погибших девушек, которая занималась спортом, училась в школе на "отлично" и была гордостью родителей, теперь заполнена соболезнованиями. Одна из ее сестер написала: "Вроде совсем недавно мы строили планы на лето. Ты говорила: оно должно быть незабываемым! И оно стало таким для всех нас... А ведь ты даже не прочитаешь мои слова о том, как сильно я тебя люблю и буду любить всегда"...

В тему

Водители подшофе придумали новую отговорку, почему от них пахнет спиртным. Они пытаются убедить инспекторов ДПС, что это запах антисептиков, которыми только что обработали руки.

Между тем

Жители Иглино жалуются: из-за отсутствия тротуаров они вынуждены ходить по обочине. Что и приводит к трагедиям.

"Мы на протяжении нескольких лет просили установить знаки ограничения скорости и "лежачие полицейские" на этой дороге. Сколько человек должно погибнуть, чтобы у нас наконец появилось все это?" - написали в соцсетях местные жители, обращаясь к главе района.

Замглавы администрации Иглинского района по строительству, жизнеобеспечению и ЖКХ Вячеслав Егоров ответил, что на следующий день после аварии чиновники и сотрудники ГИБДД провели выездное совещание и решили установить на злосчастной дороге искусственные неровности. Необходимость тротуаров в селе Иглино в администрации тоже признают, есть даже проект строительства пешеходных дорожек вдоль центральных улиц. Правда, вопрос финансирования пока не решен.

Цифра

1,5 тысячи ДТП произошло на территории РБ за шесть месяцев 2020 года.