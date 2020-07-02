В Омске закрыли центр, где насильно удерживали наркоманов

В Омской области ликвидирован еще один частный реабилитационный центр, где насильно удерживали горожан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.

"Инновационный центр реабилитации и наркологии "Мир" располагался трехэтажном коттедже в поселке Чернолучье.

- На время "лечения" в центре насильно удерживали граждан, ограничивали им свободу передвижения и общения с родственниками, а за невыполнение требований и установленного распорядка избивали, - сообщает СУ СК РФ по Омской области.

Коттедж был обнесен колючей проволокой, за "пациентами" был организован строгий контроль. Как выяснилось, центр основал 35-летний омич, ранее страдавший наркозависимостью. Он сам находился в подобном центре, завязал с наркотиками и решил заняться реабилитацией. За свои услуги руководитель центра и его сотрудники брали с родственников пациентов ежемесячную плату от 10 до 35 тысяч рублей. При этом некоторые из зависимых лечились в центре годами.

- Фактически медицинской и реабилитационной помощи потерпевшим не оказывалось, так как организация не имела лицензии на медицинскую деятельность, - сообщила "РГ" представитель регионального СК Лариса Болдинова.

В отношении руководителя центра и его сотрудников возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ "Незаконное лишение" свободы.

Это уже не первый случай, когда вызволять пациентов из частных центров приходится силовикам. В прошлом году бойцы Росгвардии освободили из коттеджа в поселке Камышловский Любинского района восемь пациентов. Здание пришлось брать штурмом. По звонку родственников "доктора" лично выезжали за пациентами и насильно увозили их на реабилитацию. Оказывающих сопротивление избивали и связывали скотчем.

По данным сотрудников омского наркодиспансера, количество частных реабилитационных центров в регионе растет - только зарегистрированных юридических лиц в области более двух десятков. При этом в прошлом году всего четыре из всех негосударственных реабилитационных центров прошли процедуру квалификационного отбора и работает открыто. Большинство "нелегальных" центров находится в 100-150 километрах от города. Чаще всего это неблагоустроенный дом из нескольких комнат, где стоят кровати в два этажа, где нет ни врачей, ни специального оборудования Между тем прерывание процесса употребления любого психоактивного вещества приводит к острому состоянию - абстиненции, которая требует квалифицированной помощи врача-нарколога.