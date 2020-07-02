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02.07.2020 10:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В пещере "Таврида" нашли кости двурогого носорога и рог антилопы

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Ученые Крымского федерального университета совместно с коллегами из Москвы и Екатеринбурга продолжили палеонтологические исследования в пещере "Таврида". В числе новых найденных костных остатков - зубы древнего носорога стефаноринуса, которого ранее не удавалось обнаружить на территории России.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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- Мы нашли зуб и ребро молодой особи древнего носорога стефаноринуса, - рассказал ведущий методист Зоологического музея КФУ Дмитрий Старцев. - Это двурогий носорог, похожий на современного африканского, около двух метров высотой и 3,5 метра в длину. Кроме костей носорога мы нашли рог крупной антилопы. Возможно, это вид, который мы ранее в пещере не находили. Есть также кости быков, фаланга саблезубого тигра гомотерия.

Сейчас ученые продолжают уточнять видовую принадлежность найденных костей. Больше всего их обнаружено в пещерном логове хищников, а сейчас исследователи работают в ходах на пути древних хищников к нему. Ученые послойно снимают глинозем, промывают его на специальных ситах, на которых остается лишь песок, гравий и косточки. Помимо крупных находок для палеонтологии и палеоэкологии огромное значение имеют найденные кости мелких позвоночных.

- Для палеоэкологии очень важно, какие животные жили на территории вокруг пещеры, какие условия окружающей среды были в то время, - говорит старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Дмитрий Гимранов. - И грызуны как индикаторы помогут нам достаточно точно показать возраст отложений. Сейчас мы говорим о возрасте 1,5 - 1,8 миллиона лет, а изучение костных остатков поможет уточнить эти данные.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Птицы, рептилии и другие группы животных также указывают на определенные природные условия, которые были на полуострове в доисторический период. Например, один вид указывает на высокую влажность, а другой - на присутствовавшую растительность. Так, найденные кости белок говорят о том, что когда-то здесь был лес.

- Нам очень повезло, что пещера "Таврида" включает костные остатки всех групп позвоночных, - подчеркивает Гимранов. - В других пещерах такой широкий спектр позвоночных не встречается.

После завершения исследований грунта в районе магистрального хода пещеры "Таврида" можно будет приступить к обустройству входа в будущий научно-рекреационный комплекс, после чего облик некоторых частей подземного пространства пещеры значительно изменится.

Напомним, общая протяженность открытых лабиринтов "Тавриды" достигает 1800 метров. И сейчас ученые проводят 3D-сканирование ходов, чтобы задокументировать их первоначальную геометрию.

Общество Природа Общество Наука Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Пещера под строящейся крымской трассой "Таврида"

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