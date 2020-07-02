"Союзмультфильм" объяснил, почему Карлсон больше не вернется в Россию

"У шведских наследников Астрид Линдгрен свое представление о том, как должны управляться права на него, и мы не смогли с ними договориться. В этой связи, скорее всего, российского продолжения "Карлсона" не будет", - сказала Слащева в эфире авторской программы Института отраслевого менеджмента РАНХиГС "Поговорим".

Но она не исключила, что шведские наследники могут договориться с кем-то еще.

При этом Юлиана Слащева отметила, что Россия - единственная страна, где из Карлсона смогли сделать эмпатичного персонажа, вредного, но абсолютно позитивного, которого все любят. "Нигде больше - в других странах, где покупались лицензии, - это не удалось", - заметила она и с сожалением добавила, что российского продолжения Карлсона не будет.

Речь, конечно, идет о культовом советском мультфильме "Малыш и Карлсон" Бориса Степанцева, который вышел в 1968 году. А в 1970 появилось продолжение "Карлсон вернулся".

Вопрос об авторских правах стал ключевым для "Союзмультфильма" в последние три года. С 2017 года студии удалось вернуть более 90 процентов прав на использование аудиовизуальных образов и мультипликационных фильмов "золотой коллекции".

Однако до сих пор не удалось вернуть еще одну важную категорию прав - эфирное телевидение.

"Студия в конце прошлого года смогла выкупить права на платное телевидение. Годом ранее мы выкупили права на интернет, осталось эфирное телевидение, которое мы пока выкупить не можем по целому ряду причин. Но по этой категории прав, по крайней мере, студия получает роялти", - цитирует Слащеву РИА Новости.

Также не удается разрешить проблему с японским коллегами по правам на Чебурашку. Студия даже обратилась за помощью к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

"Мы убеждены в том, что контракт японской стороны истек в конце 2014 года. Они самовольно посчитали этот контракт пролонгированным до 2023 года. Получается, что еще 2,5 года - права у японской стороны. Самое неприятное в этом то, что они продают "Чебурашку" только в Японии и, может быть, еще в нескольких азиатских странах, а держат права на весь мир. Из-за этого мы не можем выходить ни в Европу, ни в Северную, ни в Латинскую Америку. Конечно, нам некомфортно", - объясняет руководитель "Союзмультфильма".