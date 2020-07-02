В ЦИК сообщили данные по голосованию после обработки 97% протоколов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК РФ) обработала 97,03 процента протоколов и опубликовала свежие данные по итогам общероссийского голосования, которое проходило в минувшую среду, 1 июля.

Россияне высказывали свое мнение по поводу внесения поправок в Конституцию РФ. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины проголосовавших, при этом порог явки не установлен. В ЦИК сообщили, что, согласно последним данным (после обработки 97,03 процента протоколов), более 78 процентов проголосовавших поддержали поправки. Против высказались 21,13 процента избирателей. Явка составила 65 процентов.

Напомним, общероссийское голосование длилось с 25 июня по 1 июля и завершилось в 21:00 по московскому времени. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования.