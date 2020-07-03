В Омске ужесточили приговор по делу о гибели пятерых детей

Омский областной суд ужесточил приговор владельцу газозаправочной станции, по вине которого при пожаре погибли пятеро детей.

Уголовное дело в аппеляционнном порядке рассмотрели по жалобе прокуратуры.

Трагедия в поселке Седельниково произошла зимой 2018 года. Местный житель заправил на частной газозаправочной станции баллон и привез его к себе домой. А спустя некоторое время в доме раздался взрыв, после чего произошел пожар. В огне погибли пятеро детей в возрасте от шести до 18 лет. Отец и еще двое детей не пострадали. Мать была доставлена в больницу с ожогами. По факту случившегося следственный комитет возбудил ряд уголовных дел.

Седельниковский районный суд пришел к выводу, что грубое нарушение подсудимыми необходимых требований безопасности находится в прямой причинно-следственной связи с наступившими тяжкими последствиями. Предприниматель самовольно ввел в эксплуатацию опасный производственный объект, не зарегистрировав его в установленном порядке и не уведомив контролирующий орган. Оборудование на станции не было предназначено для заправки газовых баллонов. А оператор наполнил баллон газом, явно превышая предельно допустимую норму. Вместо 8 литров залил 11. Между тем, согласно заключению взрывотехнической экспертизы, при наполнении газового баллона газом объемом не более 8 литров взрыва бы не произошло.

Владельца заправки осудили к 3,5 годам лишения свободы условно. Оператора приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

- Апелляционная инстанция, согласившись с позицией стороны обвинения, изменила приговор, определив владельцу газозаправочной станции наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщает прокуратура Омской области.

Владельца заправки взяли под стражу в зале суда.