Появились новые сведения о состоянии Геннадия Хазанова

Появились новые сведения о состоянии 74-летнего Народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Хазанову потребовалась срочная медицинская помощь из-за проблем с сердцем.

Позже Хазанов сам успокоил связавшихся с ним журналистов, заявив следующее: "Да успокойтесь, все нормально! Я чувствую себя хорошо".

Несмотря на это, слухи продолжали появляться - в том числе даже о смерти артиста. Помощник Хазанова по концертной деятельности Табриз Шахиди прокомментировал их следующим образом: "Это дегенераты пишут. Сумасшедшие люди. Зачем они это делают, мне невдомек. Они такими новостями его сильно расстраивают. Он в полном порядке".

Далее в материале KP.RU поясняется: Хазанов проходит плановое обследование в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирурги им. А.Н. Бакулева.

Геннадий Хазанов - советский и российский артист эстрады, актер театра и кино, телеведущий, общественный деятель. Сыграл в ряде картин, включая "Волшебный фонарь", "Приключения солдата Ивана Чонкина", новую версию "Кавказской пленницы", а также в телесериале "Моя прекрасная няня" и т.д. Озвучивал культовые советские мультфильмы "Ну, погоди!", "Кот Леопольд", "Возвращение блудного попугая". В готовящемся перезапуске серии мультфильмов про попугая Кешу он также принимает участие.