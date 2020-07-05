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05.07.2020 09:28
Рубрика: В мире

В Балтиморе толпа протестующих отправила в залив памятник Колумбу

Протестующие в городе Балтимор (штат Мэриленд), под грохот фейерверков в честь Дня независимости США, выбросили памятник Христофору Колумбу в залив. Об этом сообщает Baltimore Sun.

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"Толпа митингующих накинула веревки на статую, скинула ее с постамента, а после - выкатила к заливу и выкинули в воду", - цитирует издание РИА Новости.

Снесенный монумент - один из трех памятников Колумбу в городе. Статуя была сделана из итальянского каррарского мрамора. Она изображала Колумба, обращенного на восток вдоль Восточного проспекта к восходящему солнцу, откуда его лодки прибыли в Новый Свет. Монумент торжественно открывали 8 октября 1984 года. В церемонии участвовал бывший мэр Балтимора Уильям Дональд Шефер и президент Рональд Рейган.

Волна протестов по городам США прокатилась после насильственной смерти от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В городах страны начали сносить памятники историческим деятелям, которые, по мнению протестующих, причастны к угнетению темнокожих.

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