Минстрой РФ развивает новые градостроительные подходы: строительство социальных объектов за счет бюджета будет вестись с обязательным применением информационной модели (Building Information Model или BIM).

Это даст возможность существенно сократить затраты и в последующем следить за состоянием объекта на протяжении всего жизненного цикла. Экономический эффект при этом, согласно экспертным оценкам, выражается в сокращении затрат на 2 процента, сроков строительства и ошибок в проектной документации - на 10 процентов.

Уже сегодня, согласно расчетам минстроя, более половины всех новостроек в стране сооружается с применением информационного моделирования. Есть и готовый пример завершенного строительства из числа спортивных объектов - это Дворец художественной гимнастики в Лужниках.

Применение технологии информационного моделирования позволит застройщику следить за состоянием объекта на протяжении всего жизненного цикла

По данным министерства, в РФ насчитывается около пяти тысяч застройщиков в области жилищного строительства. Из них лишь около десятка компаний профессионально используют информационное моделирование. Но в объеме строительных мощностей именно они занимают около 20 процентов. Практика применения BIM-технологий в России показывает значительное отставание российских компаний от зарубежных коллег в этой сфере. Недавнее исследование PwC PropTech показывает, что совокупный объем мирового рынка BIM в 2019 году подобрался к 5,2 миллиарда долларов. Ожидается, что к 2027 году он достигнет уровня в 15,5 миллиарда. Объем же российского рынка BIM по итогам минувшего года колеблется в диапазоне 67-77 миллионов долларов. В России BIM используют по большей части в крупных городах для реализации мегапроектов. Для сравнения, уровень внедрения BIM в Великобритании в 2019 году достиг 70 процентов.

Конечно, государство не вправе обязать частных застройщиков работать при возведении коммерческих объектов с применением BIM-технологий, оставляя вопрос цифровизации на их усмотрение. Но что касается бюджетного строительства, то здесь применение технологий цифрового моделирования обязательно. В первую очередь это затронет строительство социальных объектов. Их список планируется утвердить до конца года, а весь пакет реализации необходимых мероприятий предусмотрен до конца 2024 года. Так, уже в нынешнем году планируется сформировать классификатор строительной информации.

Такая работа потребует значительных усилий со стороны всего строительного сообщества, учитывая сложившееся противоречие между определенной инертностью нормативно-правовой базы отрасли и принципиальными новациями самой технологии информационного моделирования. Эта работа ведется в рамках профильного подкомитета по информационному моделированию ПК5 в структуре Минстроя России. Как считает его руководитель Сергей Ергопуло, для эффективной работы необходимо наладить взаимодействие с другими разработчиками нормативных документов по информационному моделированию, разработчиками федеральных информационных систем и другими заинтересованными лицами. "Это нужно для того, чтобы разрабатываемые и действующие стандарты по информационному моделированию не замыкались сами в себе, "работали" в общей экосистеме, чтобы у этих документов был массовый потребитель", - отметил он.

Объем российского рынка информационного моделирования по итогам минувшего года не превысил 80 миллионов долларов

Наряду с этим, уверен начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов, процессы управления стройкой необходимо максимально технологизировать. "В свете работы по снижению административных барьеров, которую сейчас проводит правительство страны, институт строительной экспертизы, сохраняя свои ключевые функции обеспечения эффективности реализации проектов и безопасности объектов, должен трансформировать свои операционные процессы и перейти от нормоконтроля к системе умного управления строительством, в том числе в режиме экспертного сопровождения проектов. Для этого в отрасли необходимо создать единую информационную среду, где могли бы эффективно взаимодействовать все участники процесса. Погружение экспертов в BIM - это еще один, и очень важный, шаг к решению этой задачи", - подчеркнул он.

15,5 миллиарда долларов может составить мировой рынок BIM к 2027 году

Одной из существенных составляющих такой информационной среды становится ее региональное звено. Как рассказала замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонова, муниципальные органы власти сегодня тоже заинтересованы в применении ВIМ-технологий, что показала совместная работа с союзом строительных компаний Урала и Сибири. А в одном муниципальном образовании уже есть объект, который реализуется с их применением.

В то же время со стороны представителей отрасли вполне закономерен вопрос о целесообразности перехода на новую технологию. Процесс внедрения BIM в компании занимает около года, базовый курс обучения работы на ПО для BIM стоит 20-35 тысяч рублей, а цена однопользовательской версии - от 65 тысяч рублей в год. Однако у бизнеса уже есть понимание, что со временем финансовые затраты полностью окупаются. На вопрос "стоит ли внедрять технологию, если ее польза все еще не всегда сопоставима с инвестициями?" ответ простой, считает руководитель практики стратегического консультирования в секторе недвижимости PwC в России Анна Данченок: "Если проект масштабный, нетиповой и потенциальная ошибка в нем может впоследствии привести к значительным потерям на стадии строительства или эксплуатации, безусловно, стоит - и уже сейчас".