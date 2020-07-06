В парке под Владимиром нашли захоронения XII века

Археологи обнаружили множество средневековых могил под дорожками городского парка в Гороховце Владимирской области.

Большое количество средневековых погребений, расположенных под существующими дорожками городского парка, нашли ученые при исследовании курганного некрополя в Гороховце. Как сообщает Института археологии РАН, впервые на этом некрополе участники экспедиции нашли детали одежды и украшения, относящиеся ко второй половине XII века. Именно этот период считается временем основания города. Гороховецкий могильник занимает особое место среди курганных древностей Северо-Восточной Руси.

- Это один из редких случаев прекрасной сохранности курганных насыпей, составляющих единый ансамбль в черте современного города. На сегодняшний день гороховецкий могильник состоит из 105 курганов, расположенных на территории городского парка на Пужаловой горе, - говорится в сообщении.

Исследование новых находок позволит ученым узнать, кем были первые поселенцы Гороховца, какими были их быт, привычки и состояние здоровья.

- Курганный погребальный обряд, опирающийся на языческие верования, бытовал у восточных славян почти до XIII века. Во второй половине XII века традиция сооружения курганов исчезла во многих регионах, в том числе в центре Северо-Восточной Руси, в округе Суздаля и Владимира, - отмечают исследователи.

Археологические изыскания на территории гороховецкого некрополя проводились в 1956, 1976 и 2015 годах. Затем ради сохранения уникального исторического ландшафта города с курганными насыпями от дальнейших раскопок некрополя решили отказаться. В 2017 году Гороховец вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный и целостный памятник археологии, истории, градостроительства, ландшафта и архитектуры.

В 2018 году Гороховец стал победителем Всероссийского конкурса по благоустройству городской среды. Благоустройство парка неожиданно дало возможность провести археологические исследования территории памятника на общей площади около 1000 квадратных метров, включая зоны между курганами.

Весной 2020 года участники экспедиции Института археологии РАН под руководством Сергея Милованова и Алексея Щапова обнаружил 24 погребения, скрытые под парковой аллеей. В пространстве между курганами впервые были обнаружены грунтовые могилы. Умершие были похоронены в деревянных гробах головой на запад, со сложенными на груди руками. Большинство погребений располагалось группами из двух или трех захоронений. Ученые полагают, что рядом хоронили членов одной семьи.

- В двух мужских захоронениях были найдены металлические пуговки. В пяти женских погребениях найдены височные кольца, в одном из них - два плетеных перстня и браслет, изготовленные из цветного металла. В одном из детских погребений археологи нашли ожерелье из стеклянных бусин и подвески-лунницы, - рассказали ученые.

По мнению директора Института археологии РАН, академика Николая Макарова, могильник на Пужаловой горе должен быть сохранен как важнейший элемент исторического ландшафта Гороховца, представляющий почти в первозданном виде восточнославянские погребальные памятники, сочетающие в себе языческие и христианские традиции.