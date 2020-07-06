Saudi Aramco поднимает цены на нефть

Саудовская государственная компания Saudi Aramco объявила о предстоящем в следующем месяце повышении цен на нефть.

Как передает Bloomberg, стоимость "черного золота" возрастет для всех регионов кроме Средиземноморья. Для этих стран цена снизится на 1 доллар.

Отмечается, что для покупателей из Азии стоимость барреля почти всех марок нефти вырастет на 1 доллар (сорт Arab Light - на 1,2 доллара). При этом для США Arab Light станет дороже на 0,6 доллара, а для стран северо-западной Европы - на 4 доллара.

Как отмечают эксперты, Saudi Aramco повысила отпускные экспортные цены на нефть всех своих сортов в Азии, поскольку глобальные сокращения поставок и оживление спроса поддерживают рынок нефти.

Напомним, в начале марта, после того, как участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению по вопросу о сокращении добычи, цены на нефть обвалились. Однако уже в мае страны-участницы организации нашли компромисс, что привело к росту цен.

Соглашение предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая - июня. Россия и Саудовская Аравия должны снизить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая с уровня в 11 млн баррелей. Остальные страны сокращают добычу от уровня октября 2018 года. Договоренность будет действовать до конца апреля 2022 года.