Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в фильме режиссера "Джокера"

Австралиец Крис Хемсворт, известный по роли Тора и недавнему боевику "Тайлер Рейк", сыграет главную роль в биографическом фильме о знаменитом рестлере, телеведущем и актёре Терри Джин Боллеа, он же - Халк Хоган.

По признанию Хемсворта, подготовка к роли будет непростой, ему придётся раскачаться круче, чем для роли Бога Грома в фильмах Marvel. А ещё ему, судя по всему, придётся обзавестись лысиной и усами, рассказал он NME.

Режиссёром фильма назначен Тодд Филлипс, прогремевший в прошлом году с "Джокером".

Халк Хоган появляется в кино и сериалах с 1982 года, когда он снялся в камео в "Рокки 3". Несколько лет в эфир выходил сериал "Гром в раю" с Хоганом в главной роли.