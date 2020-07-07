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07.07.2020 12:03
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Toyota Corolla Cross: названа дата премьеры

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota анонсировала премьеру новой модели сегмента SUV. Что это за модель, пока неизвестно, но, скорее всего, презентовать будут тот самый Corolla Cross: "паркетник", созданный на базе Corolla последнего поколения с внешностью в стилистике RAV4.

Новый Toyota SUV создан на модульной архитектуре TNGA, точнее, на её разновидности - GA-C. Что касается названия, то некоторое время назад Toyota запатентовала имя Corolla Cross, которым, как предполагается, и нарекут новинку. Это логично, достаточно вспомнить Yaris Cross, который имеет оригинальный кузов, а не является приподнятой версией хэтчбека.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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По габаритам новинка будет крупнее соплатформенного C-HR. По предварительным данным, длина Corolla Cross составит 4460 мм, ширина - 1825 мм, высота - 1615 мм. Колёсная база - одинаковая: 2640 мм.

Toyota Corolla Cross будет продаваться на рынках азиатского региона и в Южной Америке. Не исключено, что в будущем география модели будет расширена.

Мировая премьера новинки намечена на 9 июля.

#Toyota