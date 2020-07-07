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07.07.2020 16:40
Рубрика: Происшествия

Рухнувшее в Кировской области здание строилось не по проекту

Текст: Андрей Андреев (Киров)

Обрушившееся здание торгового центра строилось не по проекту, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Зуевского района Анатолия Кощеева.

Фото: СУ СК по Кировской области
В Кировской области задержан бригадир, строивший рухнувшее здание

По словам чиновника, строители торгового центра возводили здание не по тому проекту, который был представлен первоначально, когда получалось разрешение на строительство. А по тем решениям, которые ими применялись, строить было нельзя. "Разрешение будет аннулировано, они не могут строить", - пояснил Анатолий Кощеев.

Напомним, трагедия произошла в воскресенье в городе Зуевка. В результате обрушения бетонных плит перекрытия при строительстве торгового центра погибли трое рабочих, еще один получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

По данному факту СУ СК по Кировской области возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"). В рамках расследования задержаны индивидуальный предприниматель, который является застройщиком объекта, и бригадир строителей. По месту жительства обоих прошли обыски. Они допрошены в качестве подозреваемых. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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