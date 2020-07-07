Рухнувшее в Кировской области здание строилось не по проекту

Обрушившееся здание торгового центра строилось не по проекту, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Зуевского района Анатолия Кощеева.

По словам чиновника, строители торгового центра возводили здание не по тому проекту, который был представлен первоначально, когда получалось разрешение на строительство. А по тем решениям, которые ими применялись, строить было нельзя. "Разрешение будет аннулировано, они не могут строить", - пояснил Анатолий Кощеев.

Напомним, трагедия произошла в воскресенье в городе Зуевка. В результате обрушения бетонных плит перекрытия при строительстве торгового центра погибли трое рабочих, еще один получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

По данному факту СУ СК по Кировской области возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"). В рамках расследования задержаны индивидуальный предприниматель, который является застройщиком объекта, и бригадир строителей. По месту жительства обоих прошли обыски. Они допрошены в качестве подозреваемых. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.