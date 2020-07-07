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07.07.2020 06:08
Рубрика: Общество

В Приморье в 1,5 раза снизился темп прироста случаев COVID-19

Текст: Анна Бондаренко

За минувшую неделю в Приморье в 1,5 раза снизился темп прироста зарегистрированных случаев коронавируса. Показатель демонстрирует положительную динамику на протяжении 2,5 недель, сообщает пресс-служба регионального правительства, ссылаясь на информацию, озвученную на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Так, по данным территориального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в крае прирост случаев COVID-19 составил 1,3 процента, тогда как еще неделю назад он был равен 1,9.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Как уточнило ведомство, к утру вторника выявлено 60 новых случаев - 45 во Владивостоке, по семь в Артеме и Уссурийске, один в Ханкайском районе. Всего с начала эпидемии отмечено 4 792 случаев, победили COVID-19 уже 3 135 жителей края, продолжают лечиться более 1 500 человек. Количество выздоровевших - 3 135 человек, 58 из которых - за последние сутки. Погибли 54 человека.

Глава региона Олег Кожемяко напомнил, что режим повышенной готовности в Приморском крае сохраняется, поэтому задача всех уровней власти - следить за соблюдением санитарных норм в общественном транспорте, местах торговли. Главная задача - не допустить вспышек заболевания.

При этом стабилизация эпидобстановки позволила смягчить некоторые ограничения. Так, с сегодняшнего дня приступили к работе фитнес-клубы, ранее - гостиницы и рестораны, у которых есть открытые веранды.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Пандемия коронавируса COVID-19

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