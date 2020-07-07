В США выходят "взрывоопасные" мемуары о Мелании Трамп

Книга "Мелания и я", подготовленная издательством "Simon & Schuster", должна выйти 1 сентября, сообщает издание Vanity Fair. Подробности держатся в строгом секрете. Однако в аннотации книги от издателя говорится, что рассказ начинается с того, как Уолкофф подружилась с Меланией Трамп в середине 2000-х годов, помогала ей в планировании президентской инаугурации, а заканчивается тем, что она была уволена из Белого дома и начала вести общественную жизнь. Уолкофф ушла в отставку с должности помощницы первой леди в 2018 году.

Источники The Daily Beast, которые ознакомились с содержанием книги, сообщили, что она в основном носит негативный для семьи Трампа характер и "сильно потрясет первую леди". Уолкофф, отметили источники, пишет о "самом хаотичном Белом доме в истории". Мелания Трамп прервала отношения с подругой после того, как узнала, что собственная фирма Уолкофф получила 26 миллионов долларов от инаугурационного комитета Трампа, чтобы помочь спланировать мероприятия по вхождению в должность нынешнего главы Белого дома. Сама Уолкофф не подтвердила этот факт, заявив, что ее "бросили под автобус". После увольнения Мелания написала письмо Стефани Уолкофф, в котором заверила, что ее "утешает тот факт, что наша дружба намного перевешивает политику".

В последние несколько лет Уолкофф, которая ранее работала в журнале Vogue, отвечая за креативные проекты, привлекала к себе внимание некоторых политиков и силовиков, оппозиционно настроенных по отношению к Трампу. Ее глубокие знания о том, как предвыборный штаб нынешнего главы Белого дома собирал и тратил деньги, заинтересовали следователей прокуратуры Манхэттэна и представителей комитетов конгресса, которые начали изучать, как штаб Трампа распределял средства.

Книгу о первой леди выпускает то же издательство "Simon & Schuster", что ранее напечатало скандальные мемуары бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло" и планирует к выходу сенсационную книгу откровений племянницы президента США Мэри Трамп. В своей книге "Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире" Мэри Трамп жестко высказывается о своем дяде, в частности, и о семье Трампа в целом, которая якобы разрушила ее жизнь и жизнь ее отца, и дает "едкие" характеристики почти всем ее членам, включая президента.

Мэри Трамп - дочь покойного старшего брата президента Фреда Трампа-младшего, бывшего пилота, который умер из-за проблем с алкоголем в 1981 году в возрасте 43 лет. Администрация Трампа пыталась препятствовать выходу двух книг посредством исков, поданных министерством юстиции США. Это удалось только во втором случае. 30 июня судья Верховного суда штата Нью-Йорк выдал временный запрет на распространение до 14 июля книги племянницы Трампа, которая уже была отпечатана тиражом в 75 тысяч экземпляров. В понедельник издатели заявили, что намерены любым путем начать распространять книгу с 14 июля.