Эксперты подготовили 80 рекомендаций для улучшения корабля Starliner

Группа экспертов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства и корпорации Boeing изучила результаты испытательного непилотируемого полета корабля Starliner, который не смог пристыковаться к Международной космической станции из-за технической проблемы. О подготовленных специалистами 80 рекомендациях сообщили в НАСА.

"Все, что мы выяснили, поможет нам более успешно осуществлять разработку и испытания Starliner. Предложения экспертов касаются важных процессов: от испытаний узлов корабля и проверки компьютерных программ до необходимых организационных изменений", - цитирует ТАСС помощника директора НАСА Стива Джарсека.

Корабль Starliner - разработка корпорации Boeing, имеет массу 13 тонн, рассчитан на экипаж из семи человек и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет. Впервые он был запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал. Ожидается, что новый испытательный полет может состояться этой осенью.