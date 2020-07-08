Тарских лесорубов признали виновными в незаконной вырубке тайги

Тарский районный суд Омской области признал местного предпринимателя Анатолия Хомюка виновным в незаконной вырубке леса.

Еще в 2010 году Главное управление лесного хозяйства Омской области отдало с аукциона 10 тысяч гектаров хвойников в Тарском районе в аренду местным бизнесменам. Однако под видом санитарных рубок старых и больных осин и берез предприниматели начали вырубать молодые и здоровые деревья. Лес передавали в субаренду бригадам черных лесорубов. Дровосеки заходили в отведенную им деляну и вместо положенных двухсот кубометров вырубали в десять раз больше. Под топор попал и знаменитый Екатерининский бор с реликтовыми соснами, на защиту которого в одиночку встала учительница географии Людмила Жукова

Она писала о беспределе в тайге во все инстанции. Обращалась за помощью и к региональным властям, и к природоохранникам, и в надзорные органы. Однако многочисленные проверяющие сосновые пни упорно не замечали. Прибывали на место вырубки и присылали отписки, что ничего крамольного не обнаружили. А вот независимые специалисты департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу, посетившие Екатерининское в 2014 году, подтвердили факты заготовки лучших деревьев и оставление после рубки погибших и поврежденных. Но омские чиновники просто оштрафовали арендатора. На 10 тысяч рублей.

Людмиле Жуковой угрожали, ее дом забрасывали коктейлями Молотова, а юристы тех структур, которые должны были лес охранять, и вовсе пытались выселить неугомонную общественницу из тайги. На защиту Жуковой встали журналисты. О ситуации в Омской области узнал президент России. Уникальный уголок тайги удалось спасти. Теперь вековым соснам ничего не грозит - правительство Омской области вернуло Екатерининскому бору статус особо охраняемой природной территории. Бригаду черных лесорубов задержали. Поджигателей поймали. Возбудили ряд уголовных дел.

Казалось бы, справедливость восторжествовала. Лесники объявили о том, что расторгли договоры с недобросовестными арендаторами. Но спустя некоторое время лесные угодья … вновь вернули Анатолию Хомюку. Сотрудники Главного управления лесного хозяйства Омской области не смогли (или не захотели?) представить суду доказательства его недобросовестности. В результате арендатор Хомюк, в деятельности которого были обнаружены многочисленные нарушения, вновь получил право рубить лес на севере Омской области.

Но Жукова не сдалась. Спустя пять лет уголовное дело в отношении недобросовестного арендатора все-таки было возбуждено. По статье 260 УК РФ - незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

- По данным следствия, Анатолий Хомюк имел прямой умысел, направленный на незаконную рубку здоровых деревьев хвойных и лиственных пород, с целью последующей их реализации и получения прибыли, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

По данным прокуратуры, ущерб от незаконной вырубки деревьев в квартале 179 выдел 5 Екатерининского участкового лесничества составил около 9 миллионов рублей.

- Однако Главное управление лесного хозяйства отказалось предъявлять исковые требования о возмещении данного ущерба. Более того, они заявили, что экспертиза спиленных деревьев в квартале 179 была выполнена неправильно, и даже пытались ее оспорить, - рассказал "РГ" прокурор Тарского района Андрей Ольгин. - Но несмотря на активное противодействие отдельных лиц нам все-таки удалось довести дело до суда.

Свою вину в незаконных рубках в тайге предприниматель не признал. Однако суд счел ее доказанной, а доводы следствия убедительными.

Тарский районный суд приговорил Анатолия Хомюка и одного из его подельников к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев. В пользу местного бюджета с них взыскано солидарно 8 миллионов 669 тысяч рублей. На полтора года предпринимателю запрещено заниматься деятельностью, связанной с заготовкой древесины.

В ближайшее время в Омской области будут возобновлены процессы над бригадой черных лесорубов и поджигателей.

Тем временем в Таре дислоцировано структурное подразделение УФСБ России по Омской области. Одна из приоритетных задач силовиков - борьба с организованной преступностью и незаконной вырубкой леса на севере региона.

Комментарий

Людмила Жукова, защитница леса, сопредседатель омского ОНФ:

- Трудно представить, что должностные лица, ответственные за лесное хозяйство в Омской области, ничего не знали о нарушениях. Скорее, наоборот, речь идет о покровительстве чиновников. Иначе бездействие представителей региональной власти просто невозможно объяснить. Однако должностные лица, ответственные за лесное хозяйство в Омской области, сохранили посты и не понесли никакого наказания. А арендаторы продолжают массовые вырубки леса на севере региона.