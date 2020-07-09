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09.07.2020 06:20
Рубрика: В мире

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 12 миллионов человек

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Свыше 12 миллионов человек в мире заразились новым типом коронавируса, почти 549 тысяч пациентов скончались. Данные публикует американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости на основе информации от международных организаций, федеральных и местных властей.

ВОЗ: Пик пандемии COVID-19 еще впереди

"США, Бразилия и Индия - тройка стран с наибольшим числом подтвержденных случаев коронавируса. Свыше трех миллионов заболевших в Америке, миллион 713 тысяч 160 человек в Бразилии и 742 тысячи 427 случаев зарегистрировано в Индии", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Пандемия COVID-19, о которой ВОЗ сообщила в марте, стала испытанием для мирового медицинского сообщества. Российские ученые продолжают активно исследовать препараты, которые помогут в борьбе с вирусом SARS-CoV-2. Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, за последний месяц в России наметилась стойкая тенденция к снижению числа заболевших коронавирусом и росту выздоровевших пациентов.

В концу июля станут известны результаты клинических испытаний новой вакцины, созданной экспертами Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Добровольцы, которые сейчас испытывают препарат сообщают о хорошем самочувствии, после введения вакцины. Новый проверочный этап начнется уже на следующей неделе, на 21 сутки после первой вакцинации участникам эксперимента введут очередной компонент вакцины. Эксперты также отмечают, что за время пандемии россияне стали гораздо чаще обращаться к прививкам, оценив их защитные функции для организма.

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