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09.07.2020 16:00
Рубрика: Власть

Аксенов оценил аудиозапись разговора о киевских диверсантах в Крыму

Текст: Алексей Вакуленко
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Обнародованная депутатом Верховной рады Андреем Деркачем аудиозапись телефонного разговора бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена подтверждает причастность украинских военных к попытке диверсии в Крыму в августе 2016 года. Об этом на своей странице в Facebook написал глава республики Сергей Аксенов.

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Как сообщалось ранее, из проходившего в 2016 году разговора понятно, что диверсионную операцию в Крыму на тот момент уже провели и это не понравилось Байдену, который отметил, что таким образом украинские власти создают риски эскалации и повод для обвинений государства.

По мнению Аксенова, в разговоре с тогдашним вице-президентом Соединенных Штатов Порошенко подтвердил, что к организации диверсии на севере полуострова причастны украинские военнослужащие.

- Терроризм является частью государственной политики киевского режима вне зависимости от персоналий, - подчеркнул руководитель республики. - И объясняет истинные причины отказа Украины от сотрудничества с Россией в сфере борьбы с терроризмом.

Фото: ФСБ РФ
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Аксенов также напомнил, что в том же 2016 году тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт вопреки заявлению Байдена в телефонном разговоре заявил, что США не видели каких-либо доказательств подготовки Киевом террористических атак в Крыму. По словам главы Крыма, российские силовики имеют мощнейший контртеррористический потенциал, что позволяет полностью обезопасить жителей полуострова.

Напомним, в августе 2016 года в Крыму на российско-украинской границе возле Армянска во время перестрелки с украинскими диверсантами погибли сотрудник ФСБ и российский десантник. Часть диверсантов скрылись, двоих, Евгения Панова и Андрея Захтея, задержали правоохранители. Первый оказался кадровым сотрудником главного управления разведки минобороны. По материалам следствия, в составе группы диверсанты намеревались организовать серию взрывов на инфраструктурных объектах в Крыму.

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