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10.07.2020 10:43
Рубрика: Происшествия

Бывшего челябинского вице-губернатора освободили от принудительных работ

Текст: Анна Шиллер

Сегодня удовлетворили ходатайство бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова об условно-досрочном освобождении. Прошение бывшего чиновника, осужденного за мошенничество и получение взятки, рассматривал Ленинский районный суд в Оренбурге, где он отбывал наказание. Об этом со ссылкой на инстанцию сообщает "Интерфакс".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Напомним, три года назад следствие установило, что вице-глава получил взятку до двух миллионов рублей на охранные услуги. Также годом ранее в Советском суде Челябинска его обвиняли в мошенничестве и подстрекательстве к незаконному доступу к компьютерной информации: бывший мэр Озерска Евгений Тарасов дал ему 1,5 миллиона рублей в обмен на повышение по должности.

Сандаков был признан виновным по всем статьям, его освободили только от ответственности за подстрекательство, и приговорили в итоге к пяти с половиной годам лишения свободы и штрафу в 7 миллионов рублей.

Однако в прошлом году оставшуюся часть наказания в колонии строгого режима - 2,5 года - ему заменили принудительными работами. Плюс Сандакову нужно было выплачивать 20 процентов от своего заработка государству. Это решение принимал уже Копейский городской суд. Последние девять месяцев бывший вице-губернатор находился в Оренбурге, где и попросил местные органы правосудия освободить его.

Через десять дней решение вступит в законную силу, если стороны не обжалуют его. Всего Сандаков отбыл четыре года наказания, за это время он вернул 3,5 миллиона рублей в счет установленного судом штрафа.

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