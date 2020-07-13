Президент Сербии не увидел "российского следа" в белградских протестах

Президент Сербии Александр Вучич назвал бессмысленными протесты в Белграде, начавшиеся во вторник после объявления в столице страны комендантского часа в связи с пандемией коронавируса.

Граждане выступили против новых ограничительных мер и вышли на улицы. Позже к мирным демонстрантам подключились радикальные группировки, которые попытались проникнуть в здание парламента. "Не нужны бессмысленные собрания", - сказал Вучич в эфире TV Pink. Отвечая на вопрос журналиста, имеет ли Россия отношение к организации протестов, политик сказал: "У меня нет ни одного доказательства этого".

Ранее в МИД РФ прокомментировали сообщения ряда СМИ о "российском следе" в беспорядках в Белграде. "Речь идет о низкопробной заказухе, преследующей одну цель - бросить тень на российско-сербское партнерство", - говорится в сообщении, отрывок из которого опубликовало ТАСС.