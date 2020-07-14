Генри Кавилл рассказал, почему ему было сложно играть в "Ведьмаке"

Высоким рейтингам сериала "Ведьмак" поспособствовали не только популярность саги об охотнике на монстров и созданные по её мотивам видеоигры, но и самоотверженная работа исполнителя главной роли Генри Кавилла, который раскрыл в интервью Vanity Fair детали своей долгой и ответственной подготовки к роли Геральта из Ривии.

По признанию Кавилла, ему далеко не безразлична реакция фанатов "Ведьмака" на его участие в сериале, поэтому он с большим любопытством читает их отзывы на форумах Reddit, откуда время от времени черпает полезные советы. Актёр, будучи фанатом творчества Анджея Сапковского, одновременно ощущает большую ответственность не только перед фандомом, но и перед создателями картины, ввиду чего в любой момент может поинтересоваться у автора сериала Лорен Шмидт Хиссрих, каким она видит Геральта в том или ином эпизоде.

Во время съемок первого сезона Кавилл ответственно подошел и к голосу, которым озвучивал своего персонажа. По его словам, он вдохновлялся тембром Дага Кокла, озвучивавшего ведьмака в компьютерных играх, но одновременно старался сделать свой голос непохожим на его. Кавиллу не понадобились специалисты по постановке голоса, он просто нашел оптимальное звучание по ходу работы.

Как рассказал актёр, много времени ушло и на работу над париком: Джеки Ратхор, ответственная за грим и парики, приносила их домой каждый вечер, чтобы в конечном итоге довести их до совершенства. Ради красивых кадров актёру пришлось даже рисковать зрением, так как в результате длительного ношения контактных линз, которые были призваны сделать взгляд Геральта по-особенному зловещим и таинственным, Кавилл повредил глаза, восстановление которых заняло около трех недель. А под конец костюмеров привело в ужас упрямство актера, не брезговавшего купаться в лужах и требующего от гримеров больше грязи на теле, чтобы выглядеть наиболее аутентично и естественно в сцене, где его главный герой принимает грязевую ванну.

Выход второго сезона предварительно запланирован на следующий год, а съемки, прерванные из-за пандемии коронавируса, должны продолжиться в августе.