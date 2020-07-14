Новости

Бэнкси расписал граффити вагоны лондонского метро 21:27
Косторная рассказала о планах завершения карьеры 21:09
В Минске анонсировали заседание межправсовета ЕАЭС в очном формате 20:39
Варшава заявила о желании улучшить отношения с Россией 20:34
Какие АЗС в России уличили в торговле некачественным топливом 20:26
Въезд в Чечню для туристов временно закрыли 20:25
У звезды "Улиц разбитых фонарей" похитили ребенка 20:08
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах 20:04
ФАС предложила вернуть в киоски пиво и сигареты 19:25
В Совфеде предложили гарантировать совместное усыновление детей из одной семьи 19:22
Сбербанк начал давать кредиты на кассах магазинов 19:08
Генри Кавилл рассказал, почему ему было сложно играть в "Ведьмаке" 19:07
Сенаторы предложили меры по временной защите ребенка 19:01
Российские ученые назвали коронавирус болезнью городов 19:00
Сенаторы предложили запретить браки со сменившими пол лицами 18:51
Жителю Финляндии не разрешили жениться на петербурженке из-за COVID-19 18:47
Киев возмутился использованием сербами термина "украинский сценарий" 18:26
"Единая Россия" поможет медикам пойти в политику 18:25
В Орле расследовали дело "черных риелторов", похитивших 93 млн рублей 18:18
В Петербурге полиция ликвидировала два интернет-магазина наркотиков 18:17
В Череповце с родителей кидавшегося кафелем ребенка взыщут 52 тысячи рублей 18:15
"Газпром" озвучил прогноз по ценам на газ в Европе 18:15
"Единая Россия" выдвинула олимпийского чемпиона на довыборы в Госдуму 18:13
В Италии открыли расследование в отношении ВОЗ 18:10
Украина запретила въезд паломникам-хасидам в Умань 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
14.07.2020 20:17
Рубрика: Экономика

А вокруг - ни души

Такие места для отдыха сегодня можно отыскать и в Краснодарском крае
Текст: Дмитрий Степура (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя № 154(8208)
В большинстве регионов, в том числе и на Кубани, сегодня практически нереально найти места для дикого отдыха. Так, чтобы взял рюкзак, приехал куда-нибудь в красивую местность у речки, а вокруг ни единого человека, ни следов цивилизации. Хочешь - рыбачь, желаешь - медитируй или исследуй окрестности, не натыкаясь на таблички вроде: "Ресторан, караоке через 300 метров".
В Отрадненском районе есть возможности для отдыха для любого туриста. Фото: Владимир Аносов В Отрадненском районе есть возможности для отдыха для любого туриста. Фото: Владимир Аносов
В Отрадненском районе есть возможности для отдыха для любого туриста. Фото: Владимир Аносов

И все же такие уголки найти можно! Правда, далековато от моря и суеты отдыхающих. На юго-востоке Краснодарского края, в Отрадненском районе, знатоки советуют побывать в окрестностях хутора Ильич, где находятся древнее Ильичевское городище, водопады, озера и пещеры. Начало маршрутов - в станице Отрадной, расположенной недалеко от Армавира, на берегу реки Уруп.

Из центра станицы в горы едет маршрутка, можно приехать и на машине, переобуться в кеды, а дальше - пешком, куда глаза глядят.

- Это место не для тех, кому интересен классический отдых с отелями, ресторанами и аниматорами, а для тех, кто хочет побыть с природой наедине и открыть для себя что-то новое, - рассказывает Светлана из Ставрополя. - Выбираем обычно палатку, хотя на хуторе можно найти жилье. Машины оставляем у местных, потому что в лес не проедешь на обычном седане. Впечатления, которые получаешь от уединения с природой, словами просто не передать. Ночные посиделки у костра под гитару, каша с тушенкой на костре, ароматный травяной чай...

Фото: Юрий Абрамочкин
Как на главном курорте страны Сочи отдыхали Юрий Гагарин и другие космонавты

Путешественники останавливаются и в туристическом приюте у местного жителя по имени Георгий. Хозяин обижается, если слышит, что вокруг мало достопримечательностей.

- У нас только в окрестностях хутора находится 60 объектов показа, - поясняет он. - Туристы забивают их в навигатор и редко успевают осмотреть все. Сюда едет особый народ, которому комфорт и коллективные развлечения неинтересны, им "дикое" подавай...

Благо дикое и первозданное тут повсюду - горные хребты, водопады, ручьи. Путники переходят вброд реку Уруп, поднимаются к верховьям ручья Шумелко через реликтовый лес с диковинными растениями и ягодами. Шумелкинским водопадам людская молва приписывает омолаживающие свойства, ведь они берут начало от святого ручья, протекающего по территории Ильичевского городища.

А сразу за станицей Удобной, прямо возле дороги, есть несколько скважин с минеральной водой. Можно бесплатно не только выпить минеральной воды, но и принять ванну.

Шумелкинским водопадам, берущим начало от святого ручья, людская молва приписывает омолаживающие свойства

Кстати, уникальное сочетание природы и целебной воды в Отрадненском районе возродило к жизни огромный краевой бальнеологический центр "Медуница" для реабилитации людей с различными заболеваниями. На трех тысячах квадратных метров - многофункциональный санаторий, в котором, кроме водолечебницы, есть мастерские, кабинет психолога, сенсорная комната, тренажерный зал, ингаляторий, фитобар, зал ЛФК и сауна.

Обязательно стоит побывать и в "Термопарке" станицы Отрадной, где имеется несколько бассейнов с термальной водой, галокамера, домики из соснового сруба и гостиничные номера.

- Необычайной красоты и первозданности природа: тропа петляет через заросли кизила, боярышника, многотравья, и везде хочется остановиться, никуда не хочется спешить, - рассказывает заядлая туристка Ирина, которая в проводники берет свою тетю, уроженку здешних мест. - Идешь по руслу реки Уруп, затем немного вверх - и попадаешь словно в декорации саги "Властелин колец". Вокруг холмы невероятно изумрудного цвета, и кажется, что именно на одном из них и размещалась Хоббитания...

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Развитие туризма в России

Главное сегодня

Песков раскрыл смысл повышения НДФЛ для богатых
Сенаторы предложили запретить браки со сменившими пол лицами
Отчуждение территорий признают экстремизмом
АТОР: Италия и Испания готовы открыть границы для россиян
В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Азербайджана и Армении
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками