В большинстве регионов, в том числе и на Кубани, сегодня практически нереально найти места для дикого отдыха. Так, чтобы взял рюкзак, приехал куда-нибудь в красивую местность у речки, а вокруг ни единого человека, ни следов цивилизации. Хочешь - рыбачь, желаешь - медитируй или исследуй окрестности, не натыкаясь на таблички вроде: "Ресторан, караоке через 300 метров".

И все же такие уголки найти можно! Правда, далековато от моря и суеты отдыхающих. На юго-востоке Краснодарского края, в Отрадненском районе, знатоки советуют побывать в окрестностях хутора Ильич, где находятся древнее Ильичевское городище, водопады, озера и пещеры. Начало маршрутов - в станице Отрадной, расположенной недалеко от Армавира, на берегу реки Уруп.

Из центра станицы в горы едет маршрутка, можно приехать и на машине, переобуться в кеды, а дальше - пешком, куда глаза глядят.

- Это место не для тех, кому интересен классический отдых с отелями, ресторанами и аниматорами, а для тех, кто хочет побыть с природой наедине и открыть для себя что-то новое, - рассказывает Светлана из Ставрополя. - Выбираем обычно палатку, хотя на хуторе можно найти жилье. Машины оставляем у местных, потому что в лес не проедешь на обычном седане. Впечатления, которые получаешь от уединения с природой, словами просто не передать. Ночные посиделки у костра под гитару, каша с тушенкой на костре, ароматный травяной чай...

Путешественники останавливаются и в туристическом приюте у местного жителя по имени Георгий. Хозяин обижается, если слышит, что вокруг мало достопримечательностей.

- У нас только в окрестностях хутора находится 60 объектов показа, - поясняет он. - Туристы забивают их в навигатор и редко успевают осмотреть все. Сюда едет особый народ, которому комфорт и коллективные развлечения неинтересны, им "дикое" подавай...

Благо дикое и первозданное тут повсюду - горные хребты, водопады, ручьи. Путники переходят вброд реку Уруп, поднимаются к верховьям ручья Шумелко через реликтовый лес с диковинными растениями и ягодами. Шумелкинским водопадам людская молва приписывает омолаживающие свойства, ведь они берут начало от святого ручья, протекающего по территории Ильичевского городища.

А сразу за станицей Удобной, прямо возле дороги, есть несколько скважин с минеральной водой. Можно бесплатно не только выпить минеральной воды, но и принять ванну.

Шумелкинским водопадам, берущим начало от святого ручья, людская молва приписывает омолаживающие свойства

Кстати, уникальное сочетание природы и целебной воды в Отрадненском районе возродило к жизни огромный краевой бальнеологический центр "Медуница" для реабилитации людей с различными заболеваниями. На трех тысячах квадратных метров - многофункциональный санаторий, в котором, кроме водолечебницы, есть мастерские, кабинет психолога, сенсорная комната, тренажерный зал, ингаляторий, фитобар, зал ЛФК и сауна.

Обязательно стоит побывать и в "Термопарке" станицы Отрадной, где имеется несколько бассейнов с термальной водой, галокамера, домики из соснового сруба и гостиничные номера.

- Необычайной красоты и первозданности природа: тропа петляет через заросли кизила, боярышника, многотравья, и везде хочется остановиться, никуда не хочется спешить, - рассказывает заядлая туристка Ирина, которая в проводники берет свою тетю, уроженку здешних мест. - Идешь по руслу реки Уруп, затем немного вверх - и попадаешь словно в декорации саги "Властелин колец". Вокруг холмы невероятно изумрудного цвета, и кажется, что именно на одном из них и размещалась Хоббитания...