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14.07.2020 14:28
Рубрика: Происшествия

Владелец парка "Тайган" оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Белогорский районный суд обязал владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова выплатить штраф 400 тысяч рублей в рамках процесса по делу об укусе львом туристки из Кирова Ольги Соломиной. Об этом сам Зубков сообщил журналистам после заседания суда.

Фото: iStock
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- Я считаю, что судья приняла наименьшее по тяжести решение, которое могла принять, - сказал он. - Я получил штраф 400 тысяч рублей, что само по себе не смертельно. Гражданский иск Ольги Соломиной будет передан в отдельное производство, суд удовлетворил требование Соломиной выплатить компенсацию расходов на сумму 109 тысяч рублей.

Зубков уточнил, что изначально штраф составлял полмиллиона рублей, однако судья сократила сумму до 400 тысяч рублей в связи с тем, что он девять дней провел в Симферопольском сизо.

Перед началом судебного заседания Зубков напомнил журналистам, что его обвиняют в совершении тяжкого преступления - оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, что повлекли тяжкие последствия.

- Мои адвокаты в суде доказали, что никаких тяжких последствий для здоровья не было, - уточнил он. - Несмотря на то, что прокурор просит для меня три года условно, штраф пятьсот тысяч рублей и возмещение ущерба Ольги Соломиной на сумму три миллиона рублей, нужно учесть, что Соломина приехала в парк "Тайган" подвыпившей (доказано свидетелями), нарушала меры безопасности, в которых расписалась и о которых была проинструктирована, а сам укус льва был предупредительным и не привел ни к каким тяжким последствиям. Если бы лев Витя хотел напасть, - ни от руки, ни от самой Ольги Соломиной ничего бы не осталось.

Фото: Скриншот с видео группы "Вконтакте" https://vk.com/riafan
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Уголовное дело в отношении Зубкова было возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В октябре 2019 года оно было передано в суд, но заседание суда откладывалось восемь раз из-за неявки свидетелей, обвиняемого или защитника. Зубков 20 января 2020 года не явился в суд, поскольку именно в этот день был на совещании в Москве, посвященном развитию зоопарка. В феврале Белогорский районный суд избрал Зубкову меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев. Его арестовали прямо в зале суда при рассмотрении уголовного дела в связи с нарушением ранее избранной меры пресечения - подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Однако, когда глава Крыма Сергей Аксенов направил в суд ходатайство об избрании директору "Тайгана" более мягкой меры пресечения под его личное поручительство, Верховный суд РК отменил решение нижестоящей инстанции и изменил меру пресечения Зубкову, после чего Зубкова освободили в зале суда.

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