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15.07.2020 08:20
Рубрика: В мире

Администрация Трампа отменила правила депортации иностранных студентов

Текст: Максим Макарычев
Администрация Трампа 14 июля отменила недавно введенные правила, позволяющие отбирать визы у иностранных студентов, которые обучаются исключительно в режиме онлайн в условиях пандемии коронавируса.
Фото: EPA/CJ GUNTHER Фото: EPA/CJ GUNTHER
Фото: EPA/CJ GUNTHER

На прошлой неделе Служба иммиграции и таможенного контроля США (ICE) приняло решение, которое вызвало волну судебных разбирательств. Иск с требованием признать решение незаконным сначала подали Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт, за которым последовали государственные колледжи Калифорнии, а затем коалиция высших учебных заведений из 17 штатов, отмечает издание The Hill.

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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В американской администрации подтвердили, что откажутся от планов об аннулировании виз иностранным студентам в связи с большим количеством судебных исков, поданных учебными заведениями против властей. Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт потребовали от федерального суда в Бостоне введения запрета против новой политики Белого дома. В их иске утверждалось, что решение ICE, по-видимому, было направлено на то, чтобы "вынудить университеты возобновить индивидуальные занятия", тем самым увеличив риск заражения коронавирусом, одновременно "разрушая жизнь иностранных студентов".

Общее количество иностранцев, которые обучаются в американских вузах, превышает миллион человек, и они, как правило, платят за полный курс обучения, до 45 тысяч долларов ежегодно, тем самым значительно пополняя казну университетов в Соединенных Штатах.

В Гарварде дали понять, что обучение в университете в 2020 году будет полностью проходить в режиме онлайн. Со своей стороны, президент США Дональд Трамп, который подталкивает школы к открытию осенью, выразил мнение, что план Гарварда не проводить очные занятия является "абсурдным".

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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